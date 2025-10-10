Γιοβάνοβιτς: «Το ποδόσφαιρο είναι σκληρό, πληρώσαμε ακριβά τα λάθη μας»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το άσχημο αποτέλεσμα της Εθνικής στο "Χάμπτεν Παρκ" παρά την ανωτερότητά της κόντρα στη Σκωτία, τονίζοντας ότι πλέον είναι μονόδρομος το 3/3 για να διατηρήσει τις ελπίδες της. Απόστολή του SDNA στη Γλασκώβη: Γιώργος Φραδελάκης

Αναλυτικά όσα είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου:

Για την ήττα της Εθνικής παρά την καλή εμφάνιση: Σε κάποιες στιγμές που είχαμε λίγη αδράνεια σε δύο στημένες φάσεις στην άμυνά μας, δεχτήκαμε δύο εύκολα γκολ. Εκείνο ήταν το σημείο που έκρινε και το αποτέλεσμα. Γιατί βάσει της εικόνας της ομάδας και με το σκορ υπέρ μας, δεχτήκαμε το γκολ στην πρώτη επίθεση που έδωσε ξανά τη δυνατότητα στον αντίπαλό μας να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Δεν κάναμε πολλά λάθη σήμερα, απλά ό,τι λάθος κάναμε το πληρώσαμε πολύ ακριβά.

Για τη συνέχεια της Εθνικής: Είναι απλό το πράγμα, αν θέλουμε να κρατήσουμε έστω λίγες ελπίδες, να μπορέσουμε σε αυτά τα τρία παιχνίδια που έμειναν για να κρατήσουμε τις ελπίδες μας ζωντανές, πρέπει να τα κερδίσουμε όλα. Δεν έχουμε κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Οι δύο συνεχόμενες ήττες ήταν πολύ επιβαρυντικές για εμάς. Όμως υπάρχουν άλλα τρία παιχνίδια και είναι σημαντικό σε αυτές τις δύο ημέρες που έχουμε μπροστά μας να προσπαθήσουμε και να ξεκουραστούμε και να κάνουμε ένα παιχνίδι που θα μας δώσει αποτέλεσμα στη Δανία.

Για το πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί το ψυχολογικό κομμάτι αυτή τη στιγμή στην ομάδα: Η απογοήτευση σίγουρα υπάρχει, η ήττα πάντα φέρνει απογοήτευση. Το χρέος μας είναι και εμάς σαν τιμ, αλλά και των παικτών, να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Οι ελπίδες μειώνονται αλλά υπάρχει ένα παιχνίδι σε τρεις ημέρες και είτε το θέλουμε, είτε όχι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε καλά. Ο επαγγελματισμός είναι αρκετά σκληρός, αλλά γι’ αυτό είμαστε εδώ. Έχουμε μπροστά μας έναν πολύ μεγάλο στόχο, που γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Νομίζω ότι και για τους ποδοσφαιριστές είναι μία δύσκολη στιγμή, γιατί είναι ένας μεγάλος στόχος που βρίσκεται μπροστά μας. Μέσα από αυτή την απογοήτευση πρέπει να βρούμε τις δυνάμεις για να παλέψουμε όπως πρέπει και να μείνουμε ως το τέλος (στη μάχη της πρόκρισης).

Για το αν εμφανίστηκε η Εθνική ολοκληρωτικά αλλαγμένη σε σχέση με τη Δανία όπως είχε πει ο ίδιος ότι έπρεπε να γίνει: Νομίζω ναι, γιατί η αγωνιστικότητα η συγκέντρωση, ο τρόπος παιχνιδιού για σχεδόν 70 λεπτά, ήταν σε πολύ ικανοποιητικό βαθ8μό. Ελέγχαμε πλήρως το παιχνίδι, είχαμε τις ευκαιρίες. Όπως εξελισσόταν το παιχνίδι, γινόμασταν όλο και καλύτεροι. Δεν είχαμε δώσει την ευκαιρία στον αντίπαλο να απειλήσει στη διάρκεια του αγώνα. Δεν είχε καμία σχέση το σημερινό παιχνίδι σε σχέση με τη Δανία. Αυτές οι δύο φάσεις που έκριναν το παιχνίδι, που τουλάχιστον, μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοιου είδους θέματα, στις στημένες φάσεις, που δεν μπορούσαμε να απομακρύνουμε την μπάλα. Δεν συγκρίνεται αυτό το παιχνίδι με τη Δανία σε καμία περίπτωση.

Κι έκλεισε λέγοντας: Η Σκωτία εκμεταλλεύτηκε τα λάθη που κάναμε. Το ποδόσφαιρο πολλές φορές είναι αρκετά σκληρό. Ήμασταν η ομάδα που ήταν πολύ καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Η Σκωτία εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Το χάσαμε γιατί είναι ένα τουρνουά που έχει έξι παιχνίδια και σε όλες τις λεπτομέρειες θα πρέπει να είμαστε στο κορυφαίο επίπεδο. Στο τέλος το αποτέλεσμα κρίνει την πορεία μίας ομάδας.

