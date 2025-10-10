Μουντιάλ 2026: Το πανόραμα των προκριματικών της Ευρωπαϊκής Ζώνης

Ένα ήσυχο βράδυ είχε και η Ολλανδία στο Τα Καλί, όπου με το ευρύ 4-0 επί της Μάλτας (δύο γκολ και ασίστ ο Χάκπο) απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής του 7ου ομίλου, πιστοποιώντας ότι είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026. Η έκπληξη της βραδιάς έγινε στο Τόρσαβν, όπου τα Νησιά Φαρόε διέλυσαν με 4-0 το Μαυροβούνιο.
Aναλυτικά τα αποτελέσματα το πρόγραμμα και οι σκόρερ:
1ος ΟΜΙΛΟΣ 10 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία - Σλοβακία 21:45
Γερμανία - Λουξεμβούργο 21:45
13 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία 21:45
Σλοβακία - Λουξεμβούργο 21:45
2ος ΟΜΙΛΟΣ
10 Οκτωβρίου 2025
Κόσοβο - Σλοβενία 21:45
Σουηδία - Ελβετία 21:45
13 Οκτωβρίου 2025
Σλοβενία - Ελβετία 21:45
Σουηδία - Κόσοβο 21:45
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Λευκορωσία - Δανία 0-6 (14' Φρόχολντ, 20',45' Χόιλουντ, 45'+6 Μπόργκου, 66',79' Ντρέιερ)
Σκωτία - Ελλάδα 3-1 (64' Κρίστι, 80' Φέργκιουσον, 90'+3 Ντάικς - 62' Τσιμίκας)
12 Οκτωβρίου 2025
Σκωτία - Λευκορωσία 21:45
Δανία - Ελλάδα 21:45
4ος ΟΜΙΛΟΣ
10 Οκτωβρίου 2025
Ισλανδία - Ουκρανία 21:45
Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν 21:45
13 Οκτωβρίου 2025
Ισλανδία - Γαλλία 21:45
Ουκρανία - Αζερμπαϊτζάν 21:45
5ος ΟΜΙΛΟΣ
11 Οκτωβρίου 2025
Βουλγαρία - Τουρκία 21:45
Ισπανία - Γεωργία 21:45
14 Οκτωβρίου 2025
Τουρκία - Γεωργία 21:45
Ισπανία - Βουλγαρία 21:45
6ος ΟΜΙΛΟΣ
11 Οκτωβρίου 2025
Ουγγαρία - Αρμενία 19:00
Πορτογαλία - Ιρλανδία 21:45
14 Οκτωβρίου 2025
Ιρλανδία - Αρμενία 21:45
Πορτογαλία - Ουγγαρία 21:45
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία - Λιθουανία 2-1 (48' Κάλμαρ, 55' Μαρκίεφ - 25' Σίρβις)
Μάλτα - Ολλανδία 0-4 (15'πέν, 48'πέν. Χάκπο, 57' Ράιντερς, 90'+4 Ντεπάι)
Ρεπό: Πολωνία
12 Οκτωβρίου 2025
Ολλανδία - Φινλανδία 19:00
Λιθουανία - Πολωνία 21:45
Ρεπό: Μάλτα
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία - Σαν Μαρίνο 10-0 (7' Σμιντ, 8',47',83',84' Αρναούτοβιτς, 24' Γκρέγκοριτς, 30',42' Πος, 45' Λάιμερ, 76' Βούρμπραντ)
Κύπρος - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2 (45'+1 Λαΐφης - 10' Κάτιτς, 36' αυτ. Μιχαήλ)
Ρεπό: Ρουμανία
12 Οκτωβρίου 2025
Σαν Μαρίνο - Κύπρος 16:00
Ρουμανία - Αυστρία 21:45
Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη
9ος ΟΜΙΛΟΣ
11 Οκτωβρίου 2025
Νορβηγία - Ισραήλ 19:00
Εσθονία - Ιταλία 21:45
Ρεπό: Μολδαβία
14 Οκτωβρίου 2025
Εσθονία - Μολδαβία 19:00
Ιταλία - Ισραήλ 21:45
Ρεπό: Νορβηγία
10ος ΟΜΙΛΟΣ
10 Οκτωβρίου 2025
Καζακστάν - Λιχτενστάιν 17:00
Βέλγιο - Βόρεια Μακεδονία 21:45
Ρεπό: Ουαλία
13 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Μακεδονία - Καζακστάν 21:45
Ουαλία - Βέλγιο 21:45
Ρεπό: Λιχτενστάιν
11ος ΟΜΙΛΟΣ
11 Οκτωβρίου 2025
Λετονία - Ανδόρα 16:00
Σερβία - Αλβανία 21:45
Ρεπό: Αγγλία
14 Οκτωβρίου 2025
Ανδόρα - Σερβία 21:45
Λετονία - Αγγλία 21:45
Ρεπό: Αλβανία
12ος ΟΜΙΛΟΣ
Τσεχία - Κροατία 0-0
Νησιά Φαρόε - Μαυροβούνιο 4-0 (16',55' Σόρενσεν, 36΄,71' Φρεντέρικσμπεργκ)
Ρεπό: Γιβραλτάρ
12 Οκτωβρίου 2025
Νησιά Φαρόε - Τσεχία 19:00
Κροατία - Γιβραλτάρ 21:45
Ρεπό: Μαυροβούνιο