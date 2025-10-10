Μουντιάλ 2026: Το πανόραμα των προκριματικών της Ευρωπαϊκής Ζώνης

Το σκορ της βραδιάς σημειώθηκε στο «Ερνστ Χάπελ» της Βιένης, όπου η Αυστρία «σκόρπισε» το Σαν Μαρίνο με 10-0.

Ένα ήσυχο βράδυ είχε και η Ολλανδία στο Τα Καλί, όπου με το ευρύ 4-0 επί της Μάλτας (δύο γκολ και ασίστ ο Χάκπο) απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής του 7ου ομίλου, πιστοποιώντας ότι είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026. Η έκπληξη της βραδιάς έγινε στο Τόρσαβν, όπου τα Νησιά Φαρόε διέλυσαν με 4-0 το Μαυροβούνιο.

Aναλυτικά τα αποτελέσματα το πρόγραμμα και οι σκόρερ:

1ος ΟΜΙΛΟΣ 10 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία - Σλοβακία 21:45

Γερμανία - Λουξεμβούργο 21:45

13 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία 21:45

Σλοβακία - Λουξεμβούργο 21:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

10 Οκτωβρίου 2025

Κόσοβο - Σλοβενία 21:45

Σουηδία - Ελβετία 21:45

13 Οκτωβρίου 2025

Σλοβενία - Ελβετία 21:45

Σουηδία - Κόσοβο 21:45

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Λευκορωσία - Δανία 0-6 (14' Φρόχολντ, 20',45' Χόιλουντ, 45'+6 Μπόργκου, 66',79' Ντρέιερ)



Σκωτία - Ελλάδα 3-1 (64' Κρίστι, 80' Φέργκιουσον, 90'+3 Ντάικς - 62' Τσιμίκας)

12 Οκτωβρίου 2025

Σκωτία - Λευκορωσία 21:45

Δανία - Ελλάδα 21:45

4ος ΟΜΙΛΟΣ

10 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία - Ουκρανία 21:45

Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν 21:45

13 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία - Γαλλία 21:45

Ουκρανία - Αζερμπαϊτζάν 21:45

5ος ΟΜΙΛΟΣ

11 Οκτωβρίου 2025

Βουλγαρία - Τουρκία 21:45

Ισπανία - Γεωργία 21:45

14 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία - Γεωργία 21:45

Ισπανία - Βουλγαρία 21:45

6ος ΟΜΙΛΟΣ

11 Οκτωβρίου 2025

Ουγγαρία - Αρμενία 19:00

Πορτογαλία - Ιρλανδία 21:45

14 Οκτωβρίου 2025

Ιρλανδία - Αρμενία 21:45

Πορτογαλία - Ουγγαρία 21:45

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία - Λιθουανία 2-1 (48' Κάλμαρ, 55' Μαρκίεφ - 25' Σίρβις)

Μάλτα - Ολλανδία 0-4 (15'πέν, 48'πέν. Χάκπο, 57' Ράιντερς, 90'+4 Ντεπάι)

Ρεπό: Πολωνία

12 Οκτωβρίου 2025

Ολλανδία - Φινλανδία 19:00

Λιθουανία - Πολωνία 21:45

Ρεπό: Μάλτα

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία - Σαν Μαρίνο 10-0 (7' Σμιντ, 8',47',83',84' Αρναούτοβιτς, 24' Γκρέγκοριτς, 30',42' Πος, 45' Λάιμερ, 76' Βούρμπραντ)

Κύπρος - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2 (45'+1 Λαΐφης - 10' Κάτιτς, 36' αυτ. Μιχαήλ)

Ρεπό: Ρουμανία

12 Οκτωβρίου 2025

Σαν Μαρίνο - Κύπρος 16:00

Ρουμανία - Αυστρία 21:45

Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη

9ος ΟΜΙΛΟΣ

11 Οκτωβρίου 2025

Νορβηγία - Ισραήλ 19:00

Εσθονία - Ιταλία 21:45

Ρεπό: Μολδαβία

14 Οκτωβρίου 2025

Εσθονία - Μολδαβία 19:00

Ιταλία - Ισραήλ 21:45

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

10 Οκτωβρίου 2025

Καζακστάν - Λιχτενστάιν 17:00

Βέλγιο - Βόρεια Μακεδονία 21:45

Ρεπό: Ουαλία

13 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Μακεδονία - Καζακστάν 21:45

Ουαλία - Βέλγιο 21:45

Ρεπό: Λιχτενστάιν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

11 Οκτωβρίου 2025

Λετονία - Ανδόρα 16:00

Σερβία - Αλβανία 21:45

Ρεπό: Αγγλία

14 Οκτωβρίου 2025

Ανδόρα - Σερβία 21:45

Λετονία - Αγγλία 21:45

Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Τσεχία - Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε - Μαυροβούνιο 4-0 (16',55' Σόρενσεν, 36΄,71' Φρεντέρικσμπεργκ)

Ρεπό: Γιβραλτάρ

12 Οκτωβρίου 2025

Νησιά Φαρόε - Τσεχία 19:00

Κροατία - Γιβραλτάρ 21:45

Ρεπό: Μαυροβούνιο