Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει αυτό - Δεν είχαμε εικόνα ότι θα χάσουμε»

Ο τεχνικός της Ελλάδας στάθηκε στις δύο στημένες φάσεις όπου υπήρξε αδράνεια και η Εθνική δέχθηκε τα γκολ της ανατροπής.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε πως πρέπει τόσο ο ίδιος όσο και οι παίκτες του, να ζήσουν με αυτό το αποτέλεσμα, ενώ έκανε λόγο για ένα δύσκολο βράδυ.

«Νομίζω ότι χάσαμε ένα παιχνίδι που όλοι μας δεν είχαμε εικόνα ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Είχαμε αδράνειες σε δύο φάσεις και τις πληρώσαμε. Ουσιαστικά ένα παιχνίδι που ήμασταν καλύτεροι. Χάσαμε και μας πληγώνει. Πολύ δύσκολο το σημερινό.

Από εδώ και πέρα σίγουρα υπάρχουν ελπίδες όσο παίζεις, αλλά σήμερα είναι ένα δύσκολο βράδυ, δεύτερη σερί ήττα στα προκριματικά. Να προσπαθήσουμε από την αρχή και πάμε στο επόμενο παιχνίδι.

Δεν μένουμε εδώ. Με πλήγωσε η ήττα και πρέπει να ζήσουμε με αυτό, να πάμε στο επόμενο παιχνίδι».