Τζόλης: «Είμαστε απογοητευμένοι - Μικρές λεπτομέρειες έκριναν το αποτέλεσμα»

Ο Χρήστος Τζόλης μίλησε μετά την ήττα της Ελλάδας με 3-1 από την Σκωτία και δεν έκρυψε την απογοήτευσή του.

Ακόμη, ο Έλληνας παίκτης, στάθηκε στο γεγονός πως οι μικρές λεπτομέρειες έκριναν το τελικό αποτέλεσμα.

«Σίγουρα είμαστε απογοητευμένοι. Είχαμε 60 καλά λεπτά. Είχαμε τον έλεγχο, δεν τους αφήσαμε να κάνουν καμία φάση, βάλαμε το γκολ αλλά δεχθήκαμε αμέσως.

Ο αντίπαλος μετά είχε ενέργεια και διάθεση, βρήκε αλλά δύο γκολ από στημένα. Οι μικρές λεπτομέρειες έκριναν το αποτέλεσμα.

Θα φανεί την Κυριακή αν έχουμε ελπίδες προκρίσεις. Να κάνουμε κατάλληλη προετοιμασία και ανάλυση. Κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι διαφορετικά και πιστεύω, και πρέπει να δώσουμε το 100% για το θετικό αποτέλεσμα με την Δανία».