«Καταστροφικό» σενάριο για την Εθνική: Η βαθμολογία του ομίλου

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται πλέον η Εθνική Ελλάδας, μετά την δεύτερη συνεχόμενη ήττα στον όμιλο. Μετά το 0-3 από την Δανία, ήρθε μία ακόμα τριάρα, αυτή τη φορά από την Σκωτία με 3-1 και πλέον τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
Η Δανία πέρασε σαν σε προπόνηση από το ουδέτερο έδαφος της Ουγγαρίας (6-0 την Λευκορωσία) και έφτασε τους 7 βαμθούς, όσους και η Σκωτία, με τους Σκανδιναβούς να υπερτερούν στην διαφορά τερμάτων.
Η Ελλάδα, που την Κυριακή ίσως παίξει το τελευταίο της χαρτί στην Κοπεγχάγη, έμεινε στους τρεις πόντους με πολύ αρνητικό συντελεστή τερμάτων (6-7), κάτι που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
Η βαθμολογία του ομίλου μετά το τέλος της τρίτης αγωνιστικής
|1. Δανία
|3
|7
|9-0
|2. Σκωτία
|3
|7
|5-1
|3. ΕΛΛΑΔΑ
|3
|3
|6-7
|4. Λευκορωσία
|3
|0
|1-13
Αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα του ομίλου της Ελλάδας έχει ως εξής
12/10: Δανία - Ελλάδα, Σκωτία - Λευκορωσία
15/11: Ελλάδα - Σκωτία, Δανία - Λευκορωσία
18/11: Λευκορωσία - Ελλάδα, Σκωτία - Δανία.