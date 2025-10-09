«Καταστροφικό» σενάριο για την Εθνική: Η βαθμολογία του ομίλου

Η ήττα στο «Χάμπντεν» αφήνει πολύ πίσω την Ελλάδα, ακόμα και για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα πλέι-οφ.

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται πλέον η Εθνική Ελλάδας, μετά την δεύτερη συνεχόμενη ήττα στον όμιλο. Μετά το 0-3 από την Δανία, ήρθε μία ακόμα τριάρα, αυτή τη φορά από την Σκωτία με 3-1 και πλέον τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η Δανία πέρασε σαν σε προπόνηση από το ουδέτερο έδαφος της Ουγγαρίας (6-0 την Λευκορωσία) και έφτασε τους 7 βαμθούς, όσους και η Σκωτία, με τους Σκανδιναβούς να υπερτερούν στην διαφορά τερμάτων.

Η Ελλάδα, που την Κυριακή ίσως παίξει το τελευταίο της χαρτί στην Κοπεγχάγη, έμεινε στους τρεις πόντους με πολύ αρνητικό συντελεστή τερμάτων (6-7), κάτι που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Η βαθμολογία του ομίλου μετά το τέλος της τρίτης αγωνιστικής

1. Δανία 3 7 9-0 2. Σκωτία 3 7 5-1 3. ΕΛΛΑΔΑ 3 3 6-7 4. Λευκορωσία 3 0 1-13

Αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα του ομίλου της Ελλάδας έχει ως εξής

12/10: Δανία - Ελλάδα, Σκωτία - Λευκορωσία

15/11: Ελλάδα - Σκωτία, Δανία - Λευκορωσία

18/11: Λευκορωσία - Ελλάδα, Σκωτία - Δανία.