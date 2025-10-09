Τεράστιο λάθος του Τζολάκη, 3-1 η Σκωτία σκόρερ ο Ντάικς (vid)

Ο Τζολάκης πήγε να σώσει ένα κόρνερ, του έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια, στρώθηκε στον Ντάικς και αυτός σε κενή εστία έκανε το 3-1 υπέρ της Σκωτίας.

Το 3-1 της Σκωτίας απέναντι στην Ελλάδα.