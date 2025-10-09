Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Τεράστιο λάθος του Τζολάκη, 3-1 η Σκωτία σκόρερ ο Ντάικς (vid) 09-10-2025 23:45 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Σκωτία Ελλάδα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Τζολάκης πήγε να σώσει ένα κόρνερ, του έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια, στρώθηκε στον Ντάικς και αυτός σε κενή εστία έκανε το 3-1 υπέρ της Σκωτίας. Το 3-1 της Σκωτίας απέναντι στην Ελλάδα. Κάτι ξέχασε ο Μονέκε για τον Σορτς menshouse.gr Ανώμαλη προσγείωση: Έκοψε τους «εφαψίες» ο Τσίπρας instanews.gr Βρες τον παίκτη: Εάν θυμάσαι τον επιθετικό του ΠΑΟ που αγωνίστηκε σε 2 μόνο ματς, τότε είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Εντελώς άλλος χώρος: Σημαντική επαγγελματική κίνηση απ΄τα παιδιά του Αλέξη Κούγια instanews.gr Τραυματισμός Ντέσερς: Τι ισχύει με τις αλλαγές στις ευρωπαϊκές λίστες με το νέο κανονισμό menshouse.gr Δε μασάει η Δέσποινα Βανδή: H πρώτη ανάρτηση για τον Βασίλη Μπισμπίκη μετά τη δικαστική του περιπέτεια dailymedia.gr Δεν είναι στο Top 10: Οι 5 καλύτερες ταινίες που έχει αυτή τη στιγμή το Netflix και στις κρύβει ο αλγόριθμος menshouse.gr «Βγαίνουν οι κλόουν»: Το χοντραίνει ο Αρκάς με το νέο του σκίτσο με άρωμα Τσίπρα dailymedia.gr Τεράστιο λάθος του Τζολάκη, 3-1 η Σκωτία σκόρερ ο Ντάικς (vid) SHARE