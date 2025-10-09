Με τον Ράσμους Χόιλουντ να πιστοποιεί την εκπληκτική του κατάσταση, οι Σκανδιναβοί κέρδισαν πανεύκολα την Λευκορωσία με 0-6 και παραμένουν στην κορυφή του ομίλου.

Σάκος του μποξ αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά η Λευκορωσία, που παίζοντας στο ουδέτερο ουγγρικό έδαφος μπόρεσε να κοιτάξει στα μάτια την Δανία μόλις για ένα τέταρτο.

Η ομάδα του Μπράιαν Ρίμερ ήταν σαρωτική στο πρώτο μέρος, όπου προηγήθηκε με 0-4 και έκανε συντήρηση δυνάμεων για την αναμέτρηση της Κυριακής στην Κοπεγχάγη με την εθνική μας ομάδα, με το τελικό σκορ να φτάνει στο 0-6!

Το δίδυμο Φρόχολντ - Χόιλουντ έκανε ότι ήθελε στο γήπεδο και έδειξε ότι αυτή την στιγμή αποτελεί τον βασικό κίνδυνο για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο μέσος της Πόρτο άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό και ήταν αυτός που σέρβιρε το 0-2 στον Χόιλουντ πέντε λεπτά αργότερα.

Οι Δανοί έκαναν ότι ήθελαν στο γήπεδο και έφτιαχναν φάσεις όποτε ήθελαν. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Χόιλουντ πέτυχε δεύτερο προσωπικό τέρμα (45’, 0-3) και ο ίδιος παίκτης με πάσα σε κενή εστία, χάρισε έτοιμο γκολ στον Ντόργκου για το 0-4 (45’+6’).

Στην ανάπαυλα ο Ρίμερ έριξε μέσα τον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος επέστρεψε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και πήρε λεπτά συμμετοχής ενόψει της Κυριακής.

Ο Ντρέγερ μπήκε στο ματς στο 64ο λεπτό και έδειξε ότι είναι κι αυτός «καυτός». Σκόραρε δύο φορές σε διάστημα 12 λεπτών (66’, 78’), γράφοντας το τελικό 0-6, με τους Δανούς να παραμένουν στην κορυφή του ομίλου και να αποτελούν το απόλυτο φαβορί για πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ.