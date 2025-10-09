Η Εθνική βρέθηκε αγκαλιά με τρίποντο-πρόκριση, αλλά τα διέλυσε όλα στις στημένες φάσεις, δέχθηκε δύο γκολ και ένα τρίτο δώρο από τον Τζολάκη για τη βαριά ήττα με 3-1 από τη Σκωτία που μας απομακρύνει από το όνειρο. Αποστολή του SDNA στη Γλασκώβη: Γιώργος Φραδελάκης

Ήττα-μαχαιριά για την Εθνική στη Γλασκώβη και πλέον απομακρύνεται για τα καλά το όνειρο του Μουντιάλ. Η Γαλανόλευκη έψαχνε πάση θυσία ένα θετικό αποτέλεσμα για να κρατηθεί σε απόσταση αναπνοής από τους Σκωτσέζους και ιδανικά το τρίποντο που θα την κρατούσε ζωντανή στη μάχη της πρωτιάς και της απευθείας πρόκρισης. Εν τέλει, ούτε το ένα συνέβη, ούτε το άλλο. Κι ας ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Κι ας πήρε κεφάλι στο σκορ με τον Τσιμίκα, εξέλιξη απόλυτα φυσιολογική με βάση την εικόνα της αναμέτρησης μέχρι εκείνο το σημείο.

Στη συνέχεια ωστόσο η Ελλάδα τα έκανε... όλα λάθος και το ρεσιτάλ αμυντικών λαθών και ολιγωριών, πληρώθηκε ακριβά. Με μία πολύ σκληρή ήττα, δεύτερη διαδοχική και μάλιστα κι αυτή με παθητικό τριών γκολ, που τη φέρνει πια στο -4 από τη Δανία και τη Σκωτία οι οποίες προπορεύονται στον όμιλο, με τρεις αγωνιστικές να μένουν για το φινάλε. Το επόμενο παιχνίδι είναι πλέον προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής στην Κοπεγχάγη απέναντι στη Δανία, όπου θα παίξει ουσιαστικά το τελευταίο της χαρτί, έστω για τη 2η θέση.

Με Μπακασέτα και Μασούρα βασικούς, στον πάγκο ο Κωνσταντέλιας

Με δύο αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στη Δανία η ενδεκάδα που παρέταξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τελικά προτίμησε τον Τάσο Μπακασέτα για τη θέση «10» αντί του Γιάννη Κωνσταντέλια, ενώ η δεύτερη αλλαγή αφορούσε στην παρουσία του Γιώργου Μασούρα στο δεξί άκρο, καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας προερχόταν από ίωση κι έμεινε στον πάγκο. Από εκεί και πέρα ο Τζολάκης διατήρησε τη θέση του στα γκολπόστ, με τους Τσιμίκα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο, Βαγιαννίδη αμυντική τετράδα. Οι Κουρμπέλης, Ζαφείρης στο κέντρο, με τον Τζόλη στο αριστερό άκρο της επίθεσης και τον Παυλίδη στην κορυφή.

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα που επέλεξε ο Στιβ Κλαρκ, ο οποίος ισοφάρισε το ρεκόρ των 70 παρουσιών του Κρεγκ Μπράουν στον πάγκο της εθνικής Σκωτίας. Στο τέρμα ο Γκαν, με τους Χίκι, Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον στην άμυνα, οι ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν στη μεσαία γραμμή και οι Γκάνον-Ντοκ, Άνταμς, Κρίστι στην επίθεση.

Τι έχασε ο Παυλίδης!

Η κορυφαία στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ανήκει στη Γαλανόλευκη και ήταν από εκείνες που… δεν χάνονται. Κι όμως: ακόμα μία φορά αποδείχτηκε ότι στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν κι όλα μπορούν να χαθούν. Στο 8ο λεπτό οι Τζόλης και Μπακασέτας συνδυάστηκαν υπέροχα από αριστερά, με τον αρχηγό της Εθνικής να βγάζει την παράλληλη για τον Παυλίδη ο οποίος δεν μπόρεσε να σκοράρει σε κενή εστία, αφού φάνηκε να… ξύνει την μπάλα!

Παρά το γεγονός ότι οι Σκωτσέζοι μπήκαν γενικά με διάθεση να πιέσουν, σε ένα κατάμεστο «Χάμπντεν Παρκ» από 50.000 φίλους των γηπεδούχων, οι διεθνείς κάθε άλλο παρά… ψαρωμένοι έδειξαν. Μαζί τους εξάλλου είχαν σε ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι περίπου 1.500 Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν στη Γλασκώβη για να τους υποστηρίξουν και δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν για την Εθνική.

Η Ελλάδα έδειξε ότι πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και ήταν πιο απειλητική από τους Σκωτσέζους, που μπορεί να ήθελαν, αλλά έδειξαν να μην μπορούν να φτάσουν με αξιώσεις στα καρέ του Τζολάκη. Κάθε προσπάθειά τους σταματούσε μπροστά στο ελληνικό… σινικό τείχος.

Στο 14’ σημειώθηκε η δεύτερη στιγμή της Εθνικής, με τον Βαγιαννίδη να… βασανίζει τον Ρόμπερτσον από δεξιά, την μπάλα να στρώνεται στον Μπακασέτα, αλλά η τοι δυνατό σουτ που επιχείρησε κόντραρε στα σώματα. Στο κόρνερ που εκτέλεσε ο ίδιος ο Τσιμίκας δοκίμασε το δικό του πόδι έξω από την περιοχή, αλλά η σούταρε άουτ. Πιο απειλητική στιγμή για τη Σκωτία στο 19’, όταν μετά από κόρνερ που κέρδισε ο Τζολάκης έδιωξε με υπερένταση.

Η Ελλάδα συνέχισε να είναι πιο ενεργή επιθετικά κι έψαχνε διαδρόμους κυρίως από τα αριστερά με τον Τζόλη, τον οποίο όμως είχε διαβάσει καλά η σκωτσέζικη άμυνα. Στο 33’ O Παυλίδης πήρε την πάσα από τον Βαγιαννίδη έξω από την περιοχή, έπιασε ένα δυνατό σουτ, αλλά μπλόκαρε ο Γκαν κι αυτή ήταν ουσιαστικά η τελευταία αξιόλογη στιγμή του πρώτου 45λεπτου. Ένα ημίχρονο όπου η στατιστική κατέγραψε την ανωτερότητα της Γαλανόλευκης, με κατοχή 60-40 υπέρ της και τελικές 5-2 (υπέρ).

Πρώτο γκολ με την Εθνική ο Τσιμίκας, άμεση απάντηση των Σκωτσέζων

Με το ξεκίνημα της επανάληψης η Εθνική ομάδα άγγιξε ξανά το γκολ με τον Βαγγέλη Παυλίδη, αφού στο 47’ ο Τσιμίκας έκανε τη «γλυκιά» σέντρα από αριστερά κι ο στράικερ της Μπενφίκα έπιασε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Το μοτίβο δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο, με την ελληνική ομάδα να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να προσπαθεί κυρίως από τα πλάγια να βρει διαδρόμους για την εστία του Γκαν.

Στο 54’ μάλιστα χάθηκε νέα μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα με τον Μασούρα να βλέπει την μπάλα μπροστά του στρωμένη μετά την πάσα του Παυλίδη, αλλά το σουτ του πέρασε κι αυτό άουτ. Η εικόνα του παιχνιδιού, όσο κυλούσαν τα λεπτά στο β’ μέρος… φώναζε πως το γκολ ερχόταν για την Ελλάδα. Και πράγματι, ήρθε στο 62ο λεπτό. Γύρισμα ο Μπακασέτας, σουτ ο Παυλίδης, η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Τσιμίκα, με τον μπακ της Ρόμα να κάνει το 0-1 με δυνατό σουτ. Αυτό ήταν και το παρθενικό γκολ του Έλληνα μπακ με την Εθνική Ανδρών!

Η απάντηση της Σκωτίας ωστόσο ήταν άμεση, στην, ουσιαστικά, πρώτη ευκαιρία της στο παιχνίδι. Δεν πέρασαν παρά δύο λεπτά και μετά από κόρνερ που κέρδισε από αριστερά, σε μία φάση διαρκείας στα ελληνικά καρέ, έδιωξε αρχικά ο Μαυροπάνος, αλλά ο Κρίστι έπιασε το σουτ μέσα από την περιοχή κι αφού η φάση ελέγχθηκε για λίγα λεπτά από το VAR, κατακυρώθηκε το 1-1.

Το γκολ αυτό έδωσε ενέργεια στους Σκωτσέζους που θέλησαν να εκμεταλλευτούν την ώθηση που πήραν από την εξέδρα για να πιέσουν, αλλά η ελληνική άμυνα παρά το πολύ σκληρό παιχνίδι των γηπεδούχων, υπό την ανοχή του Νορβηγού διαιτητή Έσκας, δεν έδειξε να επηρεάζεται. Στο 72’ ήρθαν και οι πρώτες αλλαγές του Γιοβάνοβιτς, ρίχνοντας στο ματς τους Ιωαννίδη, Καρέτσα και Κωνσταντέλια για να φρεσκάρει την επίθεσή του και να πιέσει με πιο φρέσκα πόδια στην τελική ευθεία του αγώνα.

Δεύτερο στημένο, δεύτερο γκολ η Σκωτία

Στιγμές αργότερα βέβαια παραλίγο να γίνει η ζημιά με τον Τσε Άνταμς να χάνει σπουδαία ευκαιρία για τη Σκωτία. Ήταν εμφανές πια ότι το ματς είχε γίνει ροντέο και οι δύο ομάδες θα τα έδιναν όλα για να πάρουν το τρίποντο και μόνο από το παιχνίδι. Κι ό,τι δεν έκανε τελικά ο στράικερ της Τορίνο, το πέτυχε ο Φέργκιουσον στο 80’. Πάλι από στημένη φάση, με ένα φάουλ που κέρδισαν οι Σκωτσέζοι λίγο έξω από την περιοχή, η ελληνική άμυνα δεν κατάφερε να διώξει, ο Τζολάκης δεν βγήκε και ο μέσος της Μπολόνια έκανε το 1-2 με σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή.

Το ματς είχε γυρίσει πια τούμπα, μαζί και η ψυχολογία του αγώνα. Οι παίκτες της Σκωτίας φαινόταν πως είχαν βγάλει… φτερά και πατούσαν πολύ καλύτερα. Παρά ταύτα η Ελλάδα άγγιξε την ισοφάριση χάνοντας τεράστια ευκαιρία με την κεφαλιά του Κωνσταντέλια να περνάει ελάχιστα άουτ. Στο 91’ η Ελλάδα έχασε ακόμα μία πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Καρέτσα να κάνει πολύ ωραία προσπάθεια από δεξιά και τον Γκαν να αποκρούει με υπερένταση το σουτ του στην απέναντι γωνία.

Κι αφού δεν έγινε το 2-2, ήρθε το τελειωτικό χτύπημα στο 93’ μετά από ένα ακόμα στημένο και μία αδιανόητη γκάφα του Τζολάκη που στην προσπάθειά του να μπλοκάρει την μπάλα στο όριο της γραμμής του άουτ, την έστρωσε στον Ντάικς κι αυτός ανενόχλητος έγραψε το τελικό 3-1.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφείρης (83' Μουζακίτης), Κουρμπέλης (83' Μάνταλος), Μασούρας (72' Καρέτσας), Μπακασέτας (72' Κωνσταντέλιας), Τζόλης, Παυλίδης (72' Ιωαννίδης)

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Χίκι (58’ Ράλστον), Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν, Γκάνον-Ντοκ (58’ Γκίλμουρ), Άνταμς (83' Ντάικς), Κρίστι (83' Τίερνι).

Διαιτητές: Έσπεν Έσκας (Γιαν Έρικ Ένγκαν, Ελίας Μπασέβκιν, 4ος Μοχάμαντ Ουσμάν Ασλάμ, VAR: Πολ Φαν Μπέκελ, Κρίστοφερ Χάγκενες).

