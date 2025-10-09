MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το προβάδισμα της Εθνικής με τον Τσιμίκα - Άμεση απάντηση η Σκωτία με γκολ του Κρίστι (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Η Εθνική Ελλάδος προηγήθηκε στο 62' με γκολ του Κώστα Τσιμίκα, αλλά οι Σκωτσέζοι ύστερα από δύο λεπτά ξανά έφεραν το ματς στα ίσια με τον Κρίστι,

Δείτε παρακάτω τα γκολ των 2 ομάδων:

 

Το προβάδισμα της Εθνικής με τον Τσιμίκα - Άμεση απάντηση η Σκωτία με γκολ του Κρίστι (vid)