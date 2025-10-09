Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Το προβάδισμα της Εθνικής με τον Τσιμίκα - Άμεση απάντηση η Σκωτία με γκολ του Κρίστι (vid) 09-10-2025 23:20 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Σκωτία Ελλάδα ΠΡΟΣΩΠΑ Κώστας Τσιμίκας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Εθνική Ελλάδος προηγήθηκε στο 62' με γκολ του Κώστα Τσιμίκα, αλλά οι Σκωτσέζοι ύστερα από δύο λεπτά ξανά έφεραν το ματς στα ίσια με τον Κρίστι, Δείτε παρακάτω τα γκολ των 2 ομάδων: Τραυματισμός Ντέσερς: Τι ισχύει με τις αλλαγές στις ευρωπαϊκές λίστες με το νέο κανονισμό menshouse.gr Δεν είναι στο Top 10: Οι 5 καλύτερες ταινίες που έχει αυτή τη στιγμή το Netflix και στις κρύβει ο αλγόριθμος menshouse.gr «Βγαίνουν οι κλόουν»: Το χοντραίνει ο Αρκάς με το νέο του σκίτσο με άρωμα Τσίπρα dailymedia.gr Ανώμαλη προσγείωση: Έκοψε τους «εφαψίες» ο Τσίπρας instanews.gr Βρες τον παίκτη: Εάν θυμάσαι τον επιθετικό του ΠΑΟ που αγωνίστηκε σε 2 μόνο ματς, τότε είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Εντελώς άλλος χώρος: Σημαντική επαγγελματική κίνηση απ΄τα παιδιά του Αλέξη Κούγια instanews.gr Κάτι ξέχασε ο Μονέκε για τον Σορτς menshouse.gr Δε μασάει η Δέσποινα Βανδή: H πρώτη ανάρτηση για τον Βασίλη Μπισμπίκη μετά τη δικαστική του περιπέτεια dailymedia.gr Το προβάδισμα της Εθνικής με τον Τσιμίκα - Άμεση απάντηση η Σκωτία με γκολ του Κρίστι (vid) SHARE