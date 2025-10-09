Βαλμπουενά: «Ο Μπενζεμά προσπάθησε να με βλάψει με το sex tape - Δεν του κρατάω κακία»

O Ματιέ Βαλμπουένα, μίλησε στο RMC και τόνισε τη στάση του σχετικά με τον Καρίμ Μπενζεμά και όσα έγιναν γύρω από την υπόθεση του sex tape.

Ο Γάλλος συμμετείχε στο «Παιχνίδι της Αλήθειας» του RMC και μίλησε για το περιστατικό.

«Είναι κάτι που βρίσκεται πίσω μου. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, με έβγαλε εκτός εθνικής ομάδας και δεν κλήθηκαν ποτέ ξανά από τότε. Θα προτιμούσε να μη φοράω το εθνόσημο επειδή δεν είναι καλές οι εμφανίσεις μου, όχι να φύγω έτσι. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Τώρα αυτό είναι πίσω μου. Έκανε μήνυση στους ανθρώπους που ήθελαν να πληρώσω για ένα video. Αμέσως τους είπα ότι δεν πρόκειται να δώσω ούτε ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να με βλάψουν, δεν έχει σημασία το περιεχόμενο του video.

Δεν έχω μιλήσει από τότε με τον Μπενζεμά. Αλήθεια δεν κρατάω κακία. Ο καθένας ζει τη ζωή του. Δεν ξέρω αν θα του μιλούσα, αν τον έβλεπα έξω, αλλά δεν κρατάω κακία και δεν εύχομαι κακά πράγματα σε κανέναν. Θέλω να είναι χαρούμενος με την οικογένειά του στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Ξέρω πολύ καλά τι συνέβη. Σίγουρα πάντως δεν θα πηγαίναμε και διακοπές μαζί».