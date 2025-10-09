MENU
Έπεσε στην περιοχή της Σκωτίας ο Ζαφείρης - Δέχθηκε κίτρινη κάρτα για θέατρο (vid)

Στο 44' του αγώνα της Ελλάδας στην έδρα της Σκωτίας, ο Χρήστος Ζαφείρης έπεσε στην περιοχή των γηπεδούχων, όμως ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το ματς και «κιτρίνισε» τον 22χρονο μέσο.

Δείτε παρακάτω την συγκεκριμένη φάση:

