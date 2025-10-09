Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Έπεσε στην περιοχή της Σκωτίας ο Ζαφείρης - Δέχθηκε κίτρινη κάρτα για θέατρο (vid) 09-10-2025 22:56 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Σκωτία Ελλάδα ΠΡΟΣΩΠΑ Χρήστος Ζαφείρης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 44' του αγώνα της Ελλάδας στην έδρα της Σκωτίας, ο Χρήστος Ζαφείρης έπεσε στην περιοχή των γηπεδούχων, όμως ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το ματς και «κιτρίνισε» τον 22χρονο μέσο. Δείτε παρακάτω την συγκεκριμένη φάση: Προετοιμασίες πολέμου στη Γερμανία: Οι 5 οδηγίες που δόθηκαν στους πολίτες menshouse.gr Το (πολύ) ανησυχητικό για τον Παναθηναϊκό παρά τη νίκη στη Βιτόρια menshouse.gr «Βγαίνουν οι κλόουν»: Το χοντραίνει ο Αρκάς με το νέο του σκίτσο με άρωμα Τσίπρα dailymedia.gr Τα γεγονότα τον διέψευσαν πανηγυρικά: Ποιος απέρριψε τον Τετέι απ’ τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Ανώμαλη προσγείωση: Έκοψε τους «εφαψίες» ο Τσίπρας instanews.gr Εντελώς άλλος χώρος: Σημαντική επαγγελματική κίνηση απ΄τα παιδιά του Αλέξη Κούγια instanews.gr 9/10 κάνουν 1 τουλάχιστον λάθος: Είσαι σίγουρος ότι ξέρεις την πρωτευουσα των 10 νομών που οι Έλληνες μπερδεύουν πιο πολύ; menshouse.gr Δε μασάει η Δέσποινα Βανδή: H πρώτη ανάρτηση για τον Βασίλη Μπισμπίκη μετά τη δικαστική του περιπέτεια dailymedia.gr Έπεσε στην περιοχή της Σκωτίας ο Ζαφείρης - Δέχθηκε κίτρινη κάρτα για θέατρο (vid) SHARE