Ινφαντίνο: «Συζητάμε για χειμερινό Μουντιάλ»

Ο Ινφαντίνο έκανε λόγο για Μουντιάλ τον χειμώνα και όπως φαίνεται τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της FIFA, το όταν ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο διεηαξεται το καλοκαίρι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Ο Ινφαντίνο πιστεύει ότι η επιλογή διαφορετικής περιόδου για τη διοργάνωση της Μουντιάλ θα πρέπει να μπει στην συζήτηση για το διεθνές αγωνιστικό πρόγραμμα.

Το Κατάρ είχε πριν από τρία χρόνια κάνει την αρχή, αφού εκεί έγινε πρώτο χειμερινό Μουντιάλ, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στη χώρα.

Το 2034, η διοργάνωση θα πάει στη Σαουδική Αραβία, κάτι που καθιστά εκ νέου πιθανό ένα Μουντιάλ τον χειμώνα.

«Συζητάμε διαρκώς γι’ αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται μόνο για ένα Μουντιάλ, αλλά για τη συνολική εικόνα. Ακόμα και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, ο Ιούλιος είναι υπερβολικά ζεστός.

Ο Ιούνιος είναι ο καλύτερος μήνας για να παίζεται ποδόσφαιρο, όμως στην Ευρώπη δεν αξιοποιείται ιδιαίτερα. Ίσως μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε το καλεντάρι. Θα δούμε πότε θα φτάσουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό».