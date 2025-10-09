Μπακασέτας: Αφήνει πίσω του Γιαννακόπουλο και Μητρόπουλο και πάει για TOP 10 με την Ελλάδα

Κοντά σε ένα σπάνιο ρεκόρ για Ελληνα παίκτη φτάνει ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, ο οποίος σήμερα στη Σκωτία θα παίξει για 78η φορά με το εθνόσημο.

Ο Τάσος Μπακασέτας είναι και ανάσα από το Top-10 και των σκόρερς και των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής ομάδας.

Μέχρι στιγμής μόνο ένας βρίσκεται σ' αυτό το τεράστιο επίτευγμα. Ο λόγος για τον Άγγελο Χαριστέα, που είναι δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Νίκο Αναστόπουλο και ένατος σε συμμετοχές με 88 αγώνες.

Ο 32χρονος Μπακασέτας το βράδυ της Πέμπτης, ξεπερνά τον Στέλιο Γιαννακόπουλο και τον Τάσο Μητρόπουλο και οδεύει για το Top -10, για το οποίο χρειάζεται ακόμη τέσσερα παιχνίδια.

Σ' αυτή τη φάση προκριματική φάση, βέβαια, έχει τη δυνατότητα να ανέβει και στον πίνακα των σκόρερς (έκτος με 18 γκολ).

Αναλυτικά

Το Top 15 συμμετοχών

1. Καραγκούνης 139

2. Ζαγοράκης 120

3. Κατσουράνης 116

4. Τοροσίδης 101

5. Μπασινάς 100

6. Αποστολάκης 96

7. Νικοπολίδης 90

8. Παπασταθόπουλος 90

9. Χαριστέας 88

10. Σαλπιγγίδης 82

11. Σαμαράς 81

12. Μπακασέτας 78

13. Σαραβάκος 78

14. Γκέκας 78

15. Γιαννακόπουλος 77

16. Μητρόπουλος 77

Το TOP 10 των σκόρερ

1. Αναστόπουλος 29

2. Χαριστέας 25

3. Γκέκας 24

4. Σαραβάκος 22

5. Μ. Παπαϊωάννου 21

6. Μπακασέτας 18

7. Μαχλάς 18

8. Μήτρογλου 17

9. Νικολαϊδης 17

10. Τσαλουχίδης 16