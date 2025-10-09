Καναβάρο: «Fake news, ότι παίρνω 4 εκατομμύρια, δεν παίρνω ούτε τα μισά»

Ο Φάμπιο Καναβάρο πήρε πολύ άσχημο μάτι με τις φήμες που τον ήθελαν να παίρνει έναν παχυλό μισθό ως προπονητής της εθνικής Ουζμπεκιστάν κάνοντας λόγο για ψεύδη.

Ο παλαίμαχος Ιταλός ποδοσφαιριστής, έσπευσε να τονίσει τη δυσαρέσκειά του για όσα ακούγονταν για τον υποτιθέμενο μισθό του, βάζοντας τα πράγματα στην θέση τους.

«Δυστυχώς, τα fake news έκαναν γρήγορα τον γύρο στο διαδικτύου. Όπως αναφέρουν, προσλήφθηκα από την Ομοσπονδία του Ουζμπεκιστάν με καθαρό ετήσιο μισθό 4 εκατ. ευρώ μπαίνοντας έτσι στην δεκάδα των πιο ακριβοπληρωμένων προπονητών στον κόσμο. Θα περίμενα μεγαλύτερη προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με τον έλεγχο των πηγών αυτών. Στην αθλητική δημοσιογραφία, οι ψευδείς ειδήσεις δημιουργούν ένα ανεξέλεγκτο βραχυκύκλωμα. Η αλήθεια είναι απλή: Αποδέχθηκα με ενθουσιασμό την πρόταση της Ομοσπονδίας με ορίζοντα το Μουντιάλ 2026 και την ανάπτυξη νέων ταλέντων σε μία αναπτυσσόμενη ποδοσφαιρικά χώρα. Το συμβόλαιο αυτό έχει ισχύ μέχρι το 2027 και δεν παίρνω ούτε τα μισά από τα δήθεν 4 εκατ. ευρώ».