Με Μπακασέτα και Μασούρα η ενδεκάδα της Εθνικής - Στον πάγκο ο Κωνσταντέλιας

Φανέλα βασικού δίνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Τάσο Μπακασέτα απέναντι στη Σκωτία, με τον Κωνσταντέλια να μένει στον πάγκο. Ο Μασούρας στη θέση του Καρέτσα... Αποστολή του SDNA στη Γλασκώβη: Γιώργος Φραδελάκης

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της Εθνικής ομάδας στο "Χάμπντεν Παρκ", στο κρίσιμο παιχνίδι της με τη Σκωτία, για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διατηρεί τον Τζολάκη κάτω από τα γκολπόστ και τον Τσιμίκα στο αριστερό άκρο, ενώ απαράλλαχτη παραμένει και η υπόλοιπα αμυντική γραμμή, με τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο και Κουλιεράκη.

Δίδυμο στα χαφ θα είναι ξανά οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης, με τον αρχηγό Τάσο Μπακασέτα να παίρνει φανέλα βασικού αντί του Κωνσταντέλια. Ο Γιώργος Μασούρας θα αγωνιστεί στο δεξί άκρο αντί του Καρέτσα που ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις τελευταίες ημέρες, με τον Τζόλη στα αριστερά και τον Παυλίδη στην κορυφή.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Μιχαηλίδης, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Ρότα, Μουζακίτης, Καρέτσας, Μάνταλος, Γιαννούλης, Σιώπης και ο Κωνσταντέλιας, με τους Παντελίδη και Χατζηδιάκο να μένουν εκτός αποστολής.

Για τη Σκωτία ο Στιβ Κλαρκ ξεκινάει την ομάδα του σε σχηματισμό 4-3-3 με τον Γκαν στο τέρμα, τους Χίκι, Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά, τους ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν στο κέντρο και τους Γκάνον-Ντοκ, Άνταμς, Κρίστι στην επίθεση.

