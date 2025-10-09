Παναθηναϊκός: Απόντες οι διεθνείς, θεραπεία για Ντέσερς και Ρενάτο

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν σήμερα στο Κορωπί, με τον Πελίστρι να ακολουθεί πρόγραμμα στο γυμναστήριο και τους Ντέσερς και Ρενάτο να κάνουν θεραπεία.

Η τριήμερη άδεια που είχαν οι «πράσινοι» ολοκληρώθηκε κι έτσι σήμερα το απόγευμα επέστρεψαν στο Κορωπί, με τον Κοντή να δουλεύει στην κυκλοφορία της μπάλας.

Φυσικά απόντες ήταν όλοι οι διεθνείς που έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες (Μπακασέτας, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου, Φικάι και Μπόκος), ενώ από εκεί και πέρα οι Ντέσερς και Ρενάτο Σάντσες έκαναν θεραπεία και ο Πελίστρι ακολούθησε πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» περιελάμβανε το πρόγραμμα, έπειτα από την τριήμερη άδεια των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και πρέσινγκ, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Πρόγραμμα στο γυμναστήριο ακολούθησε ο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς, Σάντσες.

Απουσίασαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου, Φικάι, Μπόκος».