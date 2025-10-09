Ινφαντίνο: «Υπάρχει εκεχειρία στη Μέση Ανατολή - Το ποδόσφαιρο να το υποστηρίξει όλο αυτό»

Ο Τζάνι Ινφαντίνο, έκανε δημόσιο κάλεσμα λέγοντας πως το ποδόσφαιρο πρέπει να υποστηρίξει τις προσπάθειες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος της FIFA, έκανε δηλώσεις ενόψει των δύο προκριματικών αγώνων του Ισραήλ για το Παγκόσμιο Κύπελλο τις επόμενες πέντε ημέρες.

Εκεί αναφέρθηκε στην συμφωνία που υπάρχει για κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από την περιοχή της Γάζας.

«Τώρα υπάρχει εκεχειρία, όλοι θα πρέπει να είναι χαρούμενοι γι' αυτό. Όλοι θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία. Όσοι έχουν την ευθύνη να μεσολαβήσουν και να κάνουν αυτά τα βήματα, το έχουν κάνει και τώρα όλοι οι άλλοι θα πρέπει να το υποστηρίξουν. Ξεπερνάει το ποδόσφαιρο, αλλά περιλαμβάνει το ποδόσφαιρο».