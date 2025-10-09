Συγκίνηση στη Σεβίλλη: Η σύζυγος του Μαρκάο νίκησε τον καρκίνο! (vid)

Η γυναίκα του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Πάμελα, τα κατάφερε στον πιο δύσκολο αγώνα της ζωής της και η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα την υποδέχθηκε στη σημερινή προπόνηση, χαρίζοντάς της μια φανέλα και το πιο «ζεστό» χειροκρότημα!

Ο Μαρκάο αγωνίζεται στη Σεβίλλη από το καλοκαίρι του 2022, όντας από τα πιο παλιά στελέχη στους Ανδαλουσιανούς. Τον Ιούνιο, η σύζυγος και μητέρα του παιδιού τους, Πάμελα, διαγνώστηκε με καρκίνο και χθες, Τετάρτη (8/10), ανακοίνωσε στα social media ότι τον νίκησε, σκορπώντας πολλά χαμόγελα και στην ομάδα του ποδοσφαιριστή.

Οι συμπαίκτες του, ο Ματίας Αλμέιδα και το επιτελείο του υποδέχθηκαν με ένα «θερμό» χειροκρότημα την νικήτρια της ζωής, Πάμελα και της χάρισαν μια φανέλα με το νούμερο «8». Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός την αγκάλιασε σφιχτά, με τα δάκρυα της χαράς και της «λύτρωσης» να τρέχουν, προτού βγάλουν μια συλλεκτική φωτογραφία.

Το βίντεο που κοινοποίησε η Σεβίλλη από την επίσκεψη της Πάμελα και δυο αναρτήσεις με τον Μαρκάο, τη σύζυγό του και την κορούλα τους, όταν έπαιζε στη Γαλατάσαραϊ:

👏🏼🎁 A heart warming moment in training today as @teixeira_marcao presented his wife with a shirt after overcoming cancer 💪🏽



You’re an example to us all, Pan! ❤️ pic.twitter.com/Hv1UMKby2d — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 9, 2025

Marcao's wife has announced that she has overcome cancer 🔔



💪🏽❤️ What great news, Pan Teixeira and @teixeira_marcao! pic.twitter.com/HDyQFt7qCG — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 8, 2025

Desde aquí, quiero mandar mucha fuerza al jugador del @SevillaFC , Marcao. Su mujer, luchando contra la enfermedad maldita. Mucho animo @teixeira_marcao pic.twitter.com/QMRwsNe0q5 — Infantería Verdiblanca (@InfanteriaBetis) June 13, 2025