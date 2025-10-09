MENU
Συγκίνηση στη Σεβίλλη: Η σύζυγος του Μαρκάο νίκησε τον καρκίνο! (vid)

Η γυναίκα του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Πάμελα, τα κατάφερε στον πιο δύσκολο αγώνα της ζωής της και η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα την υποδέχθηκε στη σημερινή προπόνηση, χαρίζοντάς της μια φανέλα και το πιο «ζεστό» χειροκρότημα!

Ο Μαρκάο αγωνίζεται στη Σεβίλλη από το καλοκαίρι του 2022, όντας από τα πιο παλιά στελέχη στους Ανδαλουσιανούς. Τον Ιούνιο, η σύζυγος και μητέρα του παιδιού τους, Πάμελα, διαγνώστηκε με καρκίνο και χθες, Τετάρτη (8/10), ανακοίνωσε στα social media ότι τον νίκησε, σκορπώντας πολλά χαμόγελα και στην ομάδα του ποδοσφαιριστή. 

Οι συμπαίκτες του, ο Ματίας Αλμέιδα και το επιτελείο του υποδέχθηκαν με ένα «θερμό» χειροκρότημα την νικήτρια της ζωής, Πάμελα και της χάρισαν μια φανέλα με το νούμερο «8». Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός την αγκάλιασε σφιχτά, με τα δάκρυα της χαράς και της «λύτρωσης» να τρέχουν, προτού βγάλουν μια συλλεκτική φωτογραφία.

Το βίντεο που κοινοποίησε η Σεβίλλη από την επίσκεψη της Πάμελα και δυο αναρτήσεις με τον Μαρκάο, τη σύζυγό του και την κορούλα τους, όταν έπαιζε στη Γαλατάσαραϊ:

