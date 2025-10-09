Μπόρχα Ιγκλέσιας: «Μακάρι να ακυρωθεί γκολ, αν είναι να μπει κάποιος στο γήπεδο με σημαία της Παλαιστίνης»

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας εκμεταλλεύτηκε το ποδοσφαιρικό του βήμα για να στείλει μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης.

Μπορεί να μην έχει βρει δίχτυα στις μόλις δύο συμμετοχές του με την εθνική Ισπανίας, όμως κάποια πράγματα είναι πιο σημαντικά για εκείνον.

Ο επιθετικός της Θέλτα τόνισε πως αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα φορέσει τη φανέλα της χώρας του, αν τα πράγματα εντός της Ομοσπονδίας δεν αλλάξουν.

Παράλληλα δεν δίστασε να μιλήσει και για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη

«Αυτό που εύχομαι είναι την ώρα που πάω να σουτάρω να εμφανιστεί κάποιος στο γήπεδο και να σηκώσει τη σημαία της Παλαιστίνης και να ακυρωθεί το γκολ. Αν αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στην υπόθεση της Παλαιστίνης, τότε ελπίζω να συμβεί», είπε ο Ιγκλέσιας.