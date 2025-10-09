ΔΕΑΒ: Καλεί σε ακρόαση τον Ηλιόπουλο

Η ΔΕΑΒ καλεί τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ για το σπασμένο τζάμι στα δημοσιογραφικά μπουθ στον αγώνα με την Κηφισιά.

Το περιστατικό έγινε στον πρόσφατο αγώνα Κηφισιά - ΑΕΚ, στο γήπεδο του Περιστερίου, στο μπουθ όπου παρακολουθούσε τον αγώνα ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Στην ανακοίνωση της η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας κάνει λόγο για "φαινόμενα βίας".

Το άρθρο 9 του νόμου 5085/2024 προβλέπει πρόστιμο που ξεκινάει από 10.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση στις 14/10/2025, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ κ.Μάριο Ηλιόπουλο αναφορικά με φαινόμενο βίας (σπάσιμο υαλοπίνακα δημοσιογραφικού θεωρείου) που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια της αθλητικής συνάντησης, που διεξήχθη σε αυτό στις 5/10/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΣΙΑ -ΠΑΕ ΑΕΚ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 1 αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν.5085/2024.