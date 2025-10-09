Θλιβερή πρωτιά της ελληνικής Super League

Μετά από έρευνα του CIES σε 55 πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας στον κόσμο, αυτό της Super League εμπιστεύεται λιγότερο από κάθε άλλο τους νέους παίκτες.

Οι ελληνικές ομάδες σε πείσμα των καιρών εξακολουθούν να μην δίνουν τόπο στα νιάτα. Το CIES έκανε έρευνα ανάμεσα σε 55 πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας ανά τον κόσμο και έδωσε στην Super League μία θλιβερή πρωτιά.

Είναι το νούμερο ένα στην Ευρώπη σε ότι αφορά το χαμηλότερο ποσοστό χρησιμοποίησης παικτών κάτω των 21 ετών.

Αυτοί παίρνουν μέχρι στιγμής μόνο το 4,6% του συνολικού αγωνιστικού χρόνου, πίσω από το πρωτάθλημα του Περού (4,3%) και οριακά πάνω από αυτό της Κύπρου (4,7%) που έχει ακριβώς τις ίδιες παθογένειες.