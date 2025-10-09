Θλιβερή πρωτιά της ελληνικής Super League

Οι ελληνικές ομάδες σε πείσμα των καιρών εξακολουθούν να μην δίνουν τόπο στα νιάτα. Το CIES έκανε έρευνα ανάμεσα σε 55 πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας ανά τον κόσμο και έδωσε στην Super League μία θλιβερή πρωτιά.
Είναι το νούμερο ένα στην Ευρώπη σε ότι αφορά το χαμηλότερο ποσοστό χρησιμοποίησης παικτών κάτω των 21 ετών.
Αυτοί παίρνουν μέχρι στιγμής μόνο το 4,6% του συνολικού αγωνιστικού χρόνου, πίσω από το πρωτάθλημα του Περού (4,3%) και οριακά πάνω από αυτό της Κύπρου (4,7%) που έχει ακριβώς τις ίδιες παθογένειες.
Lowest % of minutes by ≤21 year-old players, 5⃣5⃣ leagues 🌐— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 9, 2025
🥇 #DivisiondeHonor 🇵🇪 4.3%
🥈 #SuperLeague1 🇬🇷 4.6%
🥉 #1Division 🇨🇾 4.7%
🇯🇵🇹🇷🇰🇷🇸🇦🇪🇨🇨🇳🇧🇷
More exclusive demographic data 👉 https://t.co/ZLOZATvca2 pic.twitter.com/9Lz6yDWbcG