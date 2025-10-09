Συνταρακτικός Κλάσνιτς: «Κανείς δεν ξέρει πόσος χρόνος μου μένει για να ζήσω»

Σε συνέντευξη του στο γερμανικό δίκτυο ARD, o 45χρονος παλαίμαχος Κροάτης επιθετικός περιέγραψε την ζωή του μετά από τρεις μεταμοσχεύσεις νεφρού.

Την δική του καθημερινή μάχη που δίνει, μετά την νεφρική ανεπάρκεια που του προκάλεσαν παυσίπονα χάπια που του χορήγησαν οι γιατροί της Βέρντερ Βρέμης, μίλησε ο Ιβάν Κλάσνιτς. Εμφανώς ταλαιπωρημένος και αλλαγμένος εμφανισιακά, μετά από τρεις μεταμοσχεύσεις, ο 45χρονος Κροάτης μίλησε για όλα σε συνέντευξη του στο γερμανικό ARD: «Είμαι ευγνώμων που είμαι ακόμα ζωντανός, παρότι δεν έχω θεραπευτεί πλήρως και πρέπει να παίρνω χάπια. Φυσικά και είμαι έξαλλος. Δεν θέλω κανείς να περάσει, ότι έχω περάσει εγώ. Όσα λεφτά κι αν πήρα από αποζημιώσεις, δεν θα μου φέρουν πίσω την υγεία μου. Για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω πόσος χρόνος μου μένει ακόμα για να ζήσω».

Μετά από δικαστική μάχη, ο 45χρονος Κροάτης πήρε ως αποζημίωση το 2020 το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ, αφού αποδείχθηκε πως τα συνταγογραφημένα παυσίπονα που του έδωσαν οι γιατροί της Βέρντερ Βρέμης το 2004, του προκάλεσαν αρχικά νεφρική ανεπάρκεια που οδήγησε σε πλήρη κατάρρευση της υγείας του και οδήγησαν σε τρεις μεταμοσχεύσεις: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει αθλητής που μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, χωρίς την χρήση παυσιπόνων. Ωστόσο αν ήξερα την κατάσταση των νεφρών μου δεν θα έπαιρνα ποτέ παυσίπονα».