UEFA για Champions League: «Δεν υπάρχουν σχέδια αλλαγής στο φορμάτ της διοργάνωσης»

Η UEFA δεν εξετάζει καμία αλλαγή στο φορμάτ του Champions League, όπως έκανε γνωστό παρά τις προσπάθειες της εταιρείας που βρίσκεται είναι από την European Super League.

Το πλάνο της European Super League ήρθε για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο, όμως η UEFA αποφάσισε να βάλει τέλος στα σενάρια της εταιρεία A22 Sports Management.

Για την ακρίβεια, την Πέμπτη (9/10), η UEFA τόνισε ότι ο ΓΓ της ομοσπονδίας, Θεόδωρος Θεοδωρίδης, είχε συναντήσεις σε δημόσιο πλαίσιο με τον συνιδρυτή της Α22, Ανάς Λαγκραρί, χωρίς να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα από τις εν λόγω συνομιλίες.

«Επαναλαμβάνουμε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχουν σχέδια αλλαγής στο φορμάτ του Champions League», ανέφερε η UEFA.