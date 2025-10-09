Το «αντίο» του Παντελίδη στον Αστέρα Aktor

Ο Έλληνας τεχνικός ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του με τους Αρκάδες μετά από έναν χρόνο (39 αγώνες) και μέσω Facebook αποχαιρέτησε τον σύλλογο, ευχαριστώντας τη διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές, το επιτελείο του και τέλος, τον κόσμο της Τρίπολης για τον σεβασμό και την στήριξη σε όλη τη διαδρομή.

Αναλυτικά, τα όσα έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό ο Σάββας Παντελίδης, αναρτώντας μαζί βίντεο και φωτογραφίες από σημαντικές στιγμές του στον Αστέρα:

«Ήρθε η στιγμή να πω ένα “αντίο” στον Αστέρα Τρίπολης.

Μια ομάδα που μου χάρισε δυνατές στιγμές, συγκινήσεις και περηφάνια.

Την περασμένη σεζόν ζήσαμε μαζί μια σπουδαία πορεία — φτάσαμε ως τον ημιτελικό του Κυπέλλου, χάνοντας την πρόκριση στις λεπτομέρειες, και κατακτήσαμε την 6η θέση στη Super League, δείχνοντας συνέπεια, πίστη και αγωνιστικό χαρακτήρα.

Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη & την συνεργασία, τους ποδοσφαιριστές για την καθημερινή τους προσπάθεια, το επιτελείο μου για τη αφοσίωση και τη δουλειά του, αλλά κυρίως τον κόσμο του Αστέρα για τον σεβασμό και τη στήριξη σε όλη τη διαδρομή.

Καλή συνέχεια στον Αστέρα και εύχομαι την εκπλήρωση κάθε στόχου.

Με εκτίμηση,

Παντελίδης Σάββας»