To ανανεωμένο PAOK Academy και οι 52 προσθήκες!

Το αφιέρωμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις ανανεωμένες και με πολλές προσθήκες ακαδημίες της.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, οι Κ-19, Κ-17 και Κ-15 του ΠΑΟΚ προχώρησαν σε 15 συνολικά μεταγραφικές κινήσεις, ενώ η ασπρόμαυρη ΠΑΕ παρουσιάζει τις προσθήκες που έγιναν και στις χαμηλότερες ηλικίες.

Αναλυτικά:

Πιστοί στο πλάνο ανανέωσης και εκπαίδευσης νεαρών ταλαντούχων ποδοσφαιριστών οι άνθρωποι του PAOK Academy εντόπισαν και «έφεραν» στη Θεσσαλονίκη 52 παιδιά – εξαιρούμε τις μεταγραφές που έγιναν για τον ΠΑΟΚ Β. Από την Κ19 έως και την Κ8, από όλη την επικράτεια, από την Κύπρο μέχρι την Ιταλία, το scouting, η δράση των προπονητικών κέντρων και του PAOK Network λειτούργησαν με γνώμονα πάντα τις ποιοτικές προσθήκες παιδιών.

Στην Κ14 προστέθηκε ο τερματοφύλακας Ιορδάνης Τσιλικίδης (2012, Εθνικός Ν. Κεραμιδίου), οι αμυντικοί Βύρων Σύψας (2012, ΠΑΣ Αρσακλή) και Άγγελος Σταμπολίδης (2012, Αλέξανδρος Κιλκίς), ο μέσος Δημήτρης Σιδέρης (2012, Πρωταθλητές Πεύκων) και οι επιθετικοί Χρήστος Ζιώγας (2012, Αθλ. Ακαδημία Γιαννιτσών), Enkel Shkembi (2012, Aκ. Ποδοσφαίρου Λαμίας, Βασίλειος-Ραφαήλ Τσαγγαλίδης (2012, Πρωτέας) και Μιχάλης Κωνσταντινίδης (2012, Απόλλων Αγ. Ιωάννη).

Ανανεωμένη και η Κ13 μας με τις εξής προσθήκες: Ήρθαν οι αμυντικοί Σαβιόλ Τάφα (2013, Ηρακλής), Αθανάσιος Βλάχος (2013, Celeste), Έκτορας Μαγγλάρης (2013, Μπέμπηδες), οι μέσοι Ανδρέας Ζώνιος (2013, ΑΟ Ν. Σελεύκειας), Μιχαήλ Λιονάκης (2013, Olympian Κατερίνης) και οι επιθετικοί Κωνσταντίνος Σαλιγκαράς (Δήμητρα Τρικάλων) και Λάζαρος- Διονύσιος Ντακόπουλος (2013, Εθνικός Ν. Κεραμιδίου).

Στην Κ12, τα νέα μας μέλη είναι ο αμυντικός Σπύρος Δικαταπανίδης (2014, Αίαντας Αρκαδικού Δράμας και οι μέσοι Πέτρος Σύρρης (2014, Μαραθώνας Καλαμαριάς), Νικόλαος Μεριανός (2014, Ακ. Σφακιανάκης).

Τρεις οι προσθήκες και στην Κ11. Οι αμυντικοί Σπύρος Σαββίδης (2015, ΠΑΜΑ Αγ. Αθανάσιος Δράμας), Κωνσταντίνος Τρούλιαλης (2015, Shooters) και ο επιθετικός Γεώργιος Γιαμαλής (2015, Δόξα Περιβολακίου).

Στην Κ10 ήρθαν οι Στέφανος Σενγκέργκη (2016, ΑΕ Πυλαίας), Άγγελος Μαρίνος (2016, Αγ. Παρασκευή Βόλου), Βασίλειος Κοσκερίδης (2016, Αθλ. Ακ. Γιαννιτσών), Γεώργιος Τσιότρας (2016, ΑΕ Φιλύρου), Θεόδωρος Φλίγκος(2016, Αγ. Άννα) και Αναστάσιος Παπαδόπουλος (2016, Εθνικός Ευόσμου).

Στην καινούρια μας Κ8-7 προστέθηκαν ο Θεμιστοκλής Καρυπίδης (2018, ΠΑΟΚ Διάπλαση), Βασίλειος Γεωργόπουλος (2018), Δημήτριος Γούσης(2018), Νέστορας Χριστάρας (2018), Απόστολος Σαλπιγγίδης (2018), Γεώργιος Βαρδαλής (2018, ΠΑΟΚ Κουφαλίων), Φίλιππος Τσαρούχας (2019, ΠΑΟΚ Διάπλαση), Πέτρος Χαλέπης (2018, Αναγέννηση Πανοράματος), Νικόλαος Μούσιαρης (2018, ΑΟ Πρωτέας) και Τέρι Ογκουνσότο (2018, Joga Bonito).

Τα 14 από αυτά τα παιδιά ζουν στο Σπίτι της Ακαδημίας, το οποίο τη σεζόν 2025-26 φιλοξενεί 50 παιδιά, 47 αθλητές ποδοσφαίρου και τρεις μπάσκετ. Απολαμβάνουν εάν σταθερό πρόγραμμα, σωστή διατροφή, ιατρική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη, φροντιστήρια, παιδαγωγικές συνθήκες, λεωφορεία που τους μεταφέρουν στο γήπεδο όπου προπονούνται, ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο. Κυρίως, όμως, απολαμβάνουν ασφάλεια, σταθερότητα, ρουτίνα. Διόλου δεδομένα ειδικά στην εποχή μας…