Eγκρίθηκε επιχορήγηση 875.000 ευρώ για το Καυτατζόγλειο

Μια ημέρα μετά την παρουσία του αρμόδιου για τον αθλητισμό αναπληρωτή υπουργού Γιάννη Βρούτση στο Καυτατζόγλειο και σε συνέχεια όσων δήλωσε για το παρόν και το μέλλον του σταδίου εγκρίθηκε η καταβολή επιχορήγησης 875.000 που αντιστοιχεί στην επιχορήγηση του 2025.
Η απόφαση έχει ως εξής:
"Εγκρίνεται η επιχορήγηση του φορέα με την επωνυμία: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ Ε.Σ., Τ ποσού οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( 875.000,00 € ) ως επιχορήγηση έτους 2025. και την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου με το αντίστοιχο ποσό. Ο δικαιούχος φορέας υποχρεούται να συμπεριλάβει την επιχορήγηση της απόφαση αυτής στον ετήσιο απολογισμό του που υποβάλλεται στην Γ.Γ.Α. σύμφωνα με το Ν. 2725/99."