Λάμπαρντ: «Ο Καϊσέδο κάνει εξαιρετικά ό,το έκαναν Μακελελέ και Καντέ»

Ο Φρανκ Λάμπαρντ μίλησε για τη σύγκριση που γίνεται με τον Καϊσέδο και τους Καντέ και Μακελελέ.

Ο άλλοτε παίκτης της Τσέλσι τόνισε πως ο Καϊσέδο τα πηγαίνει πολύ καλά και μπορεί να κάνει εξαιρετικά την δουλειά που έκανε και ο Μακελελέ αλλά και του Καντέ.

«Η σύγκριση έχει λογική, αφού ο παίκτης τα πηγαίνει πραγματικά πολύ καλά. Καταλαβαίνω γιατί, λόγω του στυλ παιχνιδιού του, μπορεί να κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του Μακελελέ, να "σπάει" το παιχνίδι του αντιπάλου και να κλείνει γρήγορα τους χώρους.

Έχει δείξει, τόσο πέρυσι όσο και φέτος, ότι έχει και στοιχεία από το παιχνίδι του Καντέ, γιατί ο Ενγκολό μπορούσε να το κάνει αυτό, να φτάνει στη γραμμή της περιοχής και να σκοράρει.

Αυτό που πρέπει να κάνει τώρα είναι να διατηρήσει αυτή τη συνέπεια και την επόμενη σεζόν και, ελπίζουμε, να καταφέρει να κατακτήσει τίτλους με την Τσέλσι».