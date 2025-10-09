Αποχώρησε ο Παούνοβιτς από την Οβιέδο μετά το άσχημο ξεκίνημα

Ο Βέλικο Παούνοβιτς αποτελεί πλέον παρελθόν από τον πάγκο της Ρεάλ Οβιέδο.

Παρότι ο Σέρβος τεχνικός οδήγησε την ομάδα της Αστούριας στην πολυπόθητη επιστροφή στη La Liga ύστερα από 24 χρόνια, η πορεία της στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν δεν ήταν η αναμενόμενη. Σε οκτώ αγωνιστικές, η Οβιέδο έχει πανηγυρίσει μόλις δύο νίκες, γεγονός που οδήγησε στη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο σύλλογος εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, με την οποία ενημέρωσε για τη διακοπή του συμβολαίου του Παούνοβιτς – που είχε ισχύ έως τον Ιούνιο του 2026 – καθώς και του προπονητικού του επιτελείου. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον 47χρονο τεχνικό για τον επαγγελματισμό, τη δέσμευση και την ιστορική συμβολή του στην άνοδο της ομάδας, ευχόμενος σε όλους καλή συνέχεια στην καριέρα τους.