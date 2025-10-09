«Η Μπράιτον επιχείρησε να πάρει και τον Μουζακίτη το καλοκαίρι με 40 εκατ.»

Εκτός από τον Μπάμπη Κωστούλα, η Μπράιτον ήθελε το καλοκαίρι να αποκτήσει και τον Χρήστο Μουζακίτη, αλλά ο Ολυμπιακός αρνήθηκε.

Μεγάλη προσπάθεια έκανε το καλοκαίρι η Μπράιτον να αποκτήσει τον Μπάμπη Κωστούλα, δίνοντας ένα ποσό κοντά στα 35 εκατ. ευρώ στον Ολυμπιακό για να τα καταφέρει. Όπως αποκαλύπτει ο Νικολό Σκίρα, οι «γλάροι» ήθελαν να κάνουν δικό τους και τον έτερο νεαρό άσο των «ερυθρόλευκων», τον Χρήστο Μουζακίτη.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος επισήμανε σε ανάρτησή του, ότι η Μπράιτον κατέθεσε μεγάλη πρόταση στον Ολυμπιακό για τον 18χρονο μέσο, κοντά στα 40 εκατ. ευρώ, αλλά οι Πειραιώτες αρνήθηκαν, καθώς δεν ήθελαν να χάσουν και τον «Μούζα».