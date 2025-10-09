Ο ΠΑΟΚ και οι… αποχωρήσεις - Πέντε αντίπαλοι προπονητές αποτελούν «παρελθόν»

Ούτε ένας ούτε δύο αλλά πέντε προπονητές τους οποίους αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ φέτος, αποτελούν «παρελθόν» από τους πάγκους των ομάδων τους.

Σε «εφιάλτη» των αντιπάλων προπονητών εξελίσσεται ο Δικέφαλος, καθώς από τους 11 που έχει τεθεί αντιμέτωπος ο Ραζβάν Λουτσέσκου, οι 5 έχουν απολυθεί.

Όσον αφορά τα προκριματικά του καλοκαιριού, το 5-0 του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα ήταν το «κύκνειο άσμα» για τον Ράντομιρ Τζάλοβιτς, ο οποίος αποχώρησε λίγες μέρες αργότερα από τον πάγκο των νταμπλούχων Κροατίας.

Σήμερα (9/10), η Βόλφσμπεργκερ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντίτμαρ Κιούμπαουερ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη ΛΑΣΚ Λίντσερ, παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα της ομάδας της Αυστρίας στη Μπουντσελίγκα.

«Μιλώντας» Ελληνικά, στις έξι πρώτες αγωνιστικές της Super League, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε κατά σειρά, ΑΕΛ, Ατρόμητο, ΟΦΗ, Παναιτωλικό, Αστέρα και Ολυμπιακό, με το... ποσοστό να «λέει» 3/6 απολύσεις.

Ο Σάββας Παντελίδης του Αστέρα αποχώρησε από τους Αρκάδες με τον Κόουλμαν να τον διαδέχεται, ενώ την ίδια αγωνιστική απολύθηκαν πατέρας και γιος Πετράκης, από Παναιτωλικό και ΑΕΛ αντίστοιχα.