Η Μονακό έτοιμη να ανακοινώσει τον Ποκονιόλι για τον πάγκο της

Η γαλλική ομάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει την πρόσληψη του Σεμπαστιάν Ποκονιόλι ως νέου προπονητή, αντικαθιστώντας τον Άντι Χίτερ.

Η Μονακό φαίνεται πως έχει καταλήξει στην επιλογή του Σεμπαστιάν Ποκονιόλι για την τεχνική της ηγεσία. Ο 36χρονος Βέλγος προπονητής βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση του συλλόγου και, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα.

Ο Ποκονιόλι, πρώην διεθνής αριστερός μπακ, έχει κάνει σημαντικά βήματα στην προπονητική του καριέρα τα τελευταία χρόνια, φέτος στην Ουνιόν Σιλουάζ, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις από τη δουλειά του στις ακαδημίες και σε μικρότερες ομάδες του βελγικού ποδοσφαίρου. Η Μονακό ποντάρει στη φρεσκάδα και τη φιλοσοφία του για να δώσει νέα πνοή στο πρότζεκτ της ομάδας.

Ο Ποκονιόλι θα διαδεχθεί τον Άντι Χίτερ, ο οποίος αποχωρεί από τον σύλλογο μετά από μια σεζόν με σκαμπανεβάσματα. Η διοίκηση της Μονακό θεωρεί ότι η αλλαγή στον πάγκο είναι απαραίτητη για να πετύχει τους στόχους της τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν.