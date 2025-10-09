Ο ιδιοκτήτης της Μπέρνλι αγόρασε και την Εσπανιόλ

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας, Αλαν Πέις, ιδιοκτήτης της Μπέρνλι στην Αγγλία, ταξίδεψε ξανά στη Βαρκελόνη και ολοκλήρωσε χθες τις διαπραγματεύσεις για την αγορά της Εσπανιόλ, όπως σχετικό αναφέρει το «Sky Sports News».

Το ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο 57χρονος Αμερικανός επιχειρηματίας πρόσφερε περίπου 200 εκατ. ευρώ για ν' αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών της ισπανικής ομάδας, που αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα.



Ο Πέις διαβεβαίωσε πως η αγορά της Εσπανιόλ δεν θα επηρέασει καθόλου τη σχέση του με την Μπέρνλι, η οποία από φέτος αγωνίζεται ξανά στην Premier League. Συγκεκριμένα η εταιρία του Πέις, η «Velocity Sport Limited», ανακοίνωσε την αγορά της ομάδας της Βαρκελώνης.



Η κινεζική RASTAR Group είχε αποκτήσει τον έλεγχο της Εσπανιόλ το 2015, σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από δύο υποβιβασμούς, ισάριθμες ανόδους και μία έβδομη θέση στη LaLiga τη σεζόν 2018/19.



Η Εσπανιόλ τερμάτισε στη 14η θέση του περσινού πρωταθλήματος της LaLiga, μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη 18η Λεγανές, που υποβιβάστηκε, ενώ φέτος ξεκίνησε δυναμικά και βρίσκεται στην 9η θέση της La Liga με 12 βαθμούς, μετά από οκτώ αγωνιστικές και τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες.