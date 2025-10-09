PAOK Academy: Η... δήλωση απέναντι στον Ολυμπιακό και η «πρόκληση» με την ΑΕΚ

Το PAOK Academy παρέμεινε αήττητο (ξανά) απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ ακολουθούν οι «μάχες» με την ανανεωμένη ΑΕΚ.

Δύο νίκες και μία ισοπαλία (με ισοφάριση στο 90+3΄) μέτρησαν οι «ασπρόμαυροι» κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο -στα τμήματα υποδομών- Ολυμπιακό το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Μία... δήλωση προθέσεων ότι (και) φέτος ο Δικέφαλος έχει στόχο την κορυφή και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες, που διεξάγονται πλέον σε πανελλήνια μορφή.

10 νίκες 1 ήττα και «ασπρόμαυρη» υπεροχή

Τις δύο τελευταίες σεζόν αλλά και τη φετινή που βρίσκεται εν εξελίξει ο ΠΑΟΚ μετράει σε 14 αγώνες κόντρα στους «Ερυθρόλευκους» μόνο μία ήττα. Την περσινή στην Κ17 εκτός έδρας με 2-1, η οποία όμως δεν «πλήγωσε» καθώς η ομάδα των Ορφανού-Κρινίτσα κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Σε επίπεδο Κ19 το ρεκόρ «γράφει» 5-1-0, με τον ΠΑΟΚ φέτος με τον «χρυσό» Κρομμύδα να ξεφεύγει νωρίς στη σεζόν στο +5 από τον Ολυμπιακό. Στην Κ17 η οποία διάγει τη δεύτερη σεζόν ως πανελλήνιο πρωτάθλημα το αντίστοιχο νούμερο είναι 2-1-1, ενώ στην Κ15 είναι 3-1-0. Συνολικό 10-3-1 δηλαδή, σε μία «ασπρόμαυρη» υπεροχή τα τελευταία 2,5 χρόνια.

Στην κορυφή... περιμένοντας την ΑΕΚ

Η Super League K19 «πατάει» παύση αυτό το Σαββατοκύριακο ελέω των φιλικών της Εθνικής απέναντι στην Ουγγαρία, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες Κ17 και Κ15 που συνεχίζονται, με τον ΠΑΟΚ να ταξιδεύει στο Περιστέρι για τα παιχνίδια με τον Ατρόμητο.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο (18-19/10) θα διεξαχθούν οι «μάχες» των Δικεφάλων, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στη Θεσσαλονίκη την ΑΕΚ σε Κ17 και Κ15, ενώ θα φιλοξενηθεί από την Ένωση σε επίπεδο Κ19.

Μία ένωση ανανεωμένη σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά την οργάνωση των ακαδημιών, κάτι που αποδεικνύεται και από την φετινή πορεία των ομάδων (3η στην Κ19 - 1η σε Κ17 και Κ15), με τους Θεσσαλονικείς να έχουν το πάνω «χέρι» στα μεταξύ τους παιχνίδια και ρεκόρ 6-3-0, παραμένοντας αήττητοι τα τελευταία 2,5 χρόνια.