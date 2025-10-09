Έτσι θα είναι τη νύχτα το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού – Η πρόταση για τον φωτισμό στο εξωτερικό κέλυφος

Εντυπωσιακό θα είναι το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού με φωτισμένο το εξωτερικό κέλυφος, όπως φαίνεται από την πρόταση της εταιρείας φωτισμού.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, καθώς ήδη κάνουν την εμφάνισή τους οι εξέδρες. Στόχος είναι να παραδοθεί το γήπεδο το 2027, με την εταιρεία idu lightings να δίνει μια ιδέα πως θα είναι ολοκληρωμένο,

Η πρόταση της εταιρείας για το εξωτερικό κέλυφος, φωτισμένο, κυκλοφόρησαν και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Η αρχιτεκτονική εταιρεία AS ARCHITECTS που έχει αναλάβει το πρότζεκτ, έχει σχεδιάσει εκ νέου το γήπεδο κυρίως εξωτερικά με τη δημιουργία ενός κελύφους υψηλής απόδοσης. Μάλιστα, έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση μίας νέας δικέλυφης αεριζόμενης όψης. Η νέα όψη, με την εγκατάσταση μίας διάτρητης πολυεστερικής μεμβράνης μπορεί με ειδικό φωτισμό να μεταβάλλει το χρώμα της, τη εικόνα του γηπέδου.

Η idu, η εταιρεία που έχει αναλάβει τον φωτισμό εξωτερικά, έδωσε μια ιδέα πως θα φαίνεται το γήπεδο φωτισμένο, στα χρώματα της ομάδας.