ΜΜΕ Σκωτίας: «Δυσκολεύεται ο Τέιλορ στο ξεκίνημά του στον ΠΑΟΚ»

Με την προσαρμογή του Γκρεγκ Τέιλορ στον ΠΑΟΚ αλλά και τη μη κλήση του στην Εθνική, ασχολούνται τα ΜΜΕ της Σκωτίας, αναλύοντας τα έως τώρα πεπραγμένα του 27χρονου αμυντικού.

Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ έχει καταγράψει μόλις 5 συμμετοχές τη φετινή σεζόν με τον Δικέφαλο, χωρίς να έχει προσαρμοστεί πλήρως στα θέλω της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.

«Στον ΠΑΟΚ βρήκε γνώριμα πρόσωπα, όπως τον Τζόντζο Κένι, αλλά και τον Γιώργο Γιακουμάκη, με τους οποίους συνυπήρξε στο παρελθόν στη Σέλτικ. Ωστόσο, το ξεκίνημά του στην Τούμπα δεν είναι τόσο εύκολο όσο ίσως περίμενε», αναφέρει χαρακτηριστικά ρο δημοσίευμα ενώ προσθέτει «Οι μόνες του πλήρεις 90λεπτες συμμετοχές ήρθαν στο πρωτάθλημα, ενώ στα προκριματικά του Europa League και στο Κύπελλο Ελλάδας έχει περιοριστεί σε λίγα λεπτά συμμετοχής. Η προσαρμογή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο φαίνεται να είναι πιο δύσκολη απ’ ό,τι υπολόγιζε και δυσκολεύεται να κάνει αισθητή την παρουσία του στον ΠΑΟΚ».

Πράγμα φυσιολογικό αν σκεφτεί κανείς πως επιχειρεί για πρώτη φορά το κεφάλαιο «εξωτερικό» μετά τις πολυετείς θητείες σε Κιλμάρνοκ και Σέλτικ.

Όπως είχε υπογραμμίσει σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Τέιλορ, δεν φαίνεται να μετανιώνει την επιλογή του, να βγει από τη... ζώνη ασφαλείας της Σκωτίας και να έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ προσθέτοντας μάλιστα και τη ζέστη ως ένα από τα πιο... ανατρεπτικά στοιχεία της νέας του καθημερινότητας.

Η μη κλήση του στην Εθνική της χώρας σχολιάστηκε από ιστοσελίδα που ειδικεύεται στο ρεπορτάζ των «Κελτών» με την άφιξη του Τίρνι να οδηγεί τον πλάγιο μπακ στο να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.