Κατοχυρώθηκε ο κατώτατος μισθός στο ποδόσφαιρο γυναικών στην Αγγλία

Πλήρως επαγγελματίες θα είναι από φέτος στην Αγγλία οι ποδοσφαιρίστριες στην πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία, καθώς μπήκε όριο στον κατώτατο μισθό.

Η Women’s Super League όρισε για πρώτη φορά κατώτατο μισθό για τις επαγγελματίες ποδοσφαιρίστριες, με τις βασικές αποδοχές για παίκτριες άνω των 23 ετών στην πρώτη κατηγορία να ορίζονται στις 46.000 ευρώ ετησίως (περίπου £40.000).

Ο κατώτατος μισθός διαφοροποιείται ανά ηλικιακή κατηγορία και ανάλογα με το αν η ομάδα αγωνίζεται στη WSL1 ή τη WSL2. Ωστόσο, διασφαλίζεται πως όλες οι παίκτριες της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας θα αμείβονται τουλάχιστον πάνω από τον κατώτατο μισθό, κάτι που τις καθιστά πλήρως επαγγελματίες για πρώτη φορά.

Μέχρι πέρυσι, αρκετές ομάδες της Championship έδιναν μισθούς κάτω από τον κατώτατο, με αποτέλεσμα αρκετές παίκτριες να χρειάζεται να εργάζονται σε δεύτερες ή και τρίτες δουλειές για να τα βγάλουν πέρα.

Η WSL προχώρησε και σε νέο σύστημα οικονομικών ελέγχων. Από φέτος, οι ομάδες επιτρέπεται να ξοδεύουν έως και το 80% των εσόδων της γυναικείας ομάδας, συν ένα ανώτατο όριο χρηματοδότησης από τους ιδιοκτήτες. Παλαιότερα, το όριο ήταν στο 40% των συνολικών εσόδων του ανδρικού και γυναικείου τμήματος μαζί.

