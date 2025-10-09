Στενός συνεργάτης του Πεπ τον προτρέπει: «Άφησε τη Σίτι και πάρε ανάσα»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κομβικό σημείο στην καριέρα του, καθώς ένας από τους πιο στενούς και μακροχρόνιους συνεργάτες του τού προτείνει να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι και να κάνει ένα διάλειμμα από τους πάγκους.

Η περασμένη σεζόν ήταν δύσκολη για τον Καταλανό τεχνικό, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι «έχασε λίγο τον εαυτό του» μέσα στα προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα. Παρότι φέτος η Σίτι κάνει ένα νέο ξεκίνημα, ο Πεπ συνεχίζει να κουβαλά το βάρος της ευθύνης, καθώς διανύει τα τελευταία δύο χρόνια του συμβολαίου του και θέλει, όταν φύγει, να αφήσει πίσω του μια ομάδα-παρακαταθήκη, όπως έκανε ο Κλοπ στη Λίβερπουλ.

Ωστόσο, ένας άνθρωπος που τον γνωρίζει όσο λίγοι, ο Κάρλες Πλάνκαρτ, του στέλνει ένα διαφορετικό μήνυμα. Ο Πλάνκαρτ, που συνεργάστηκε με τον Γκουαρδιόλα για 18 ολόκληρα χρόνια σε όλες τις ομάδες του, μίλησε στην Sport και αποκάλυψε τι του έχει πει προσωπικά:

«Η απόφαση θα είναι αποκλειστικά δική του, αλλά πιστεύω ότι κάθε πρότζεκτ έχει ημερομηνία λήξης στα πέντε με έξι χρόνια. Ως φίλος του, θα τον συμβούλευα να κάνει ένα βήμα πίσω και να αναζητήσει μια νέα πρόκληση που θα τον αναζωογονήσει».

Ο Πεπ, αν και γνωρίζει πως έχει γράψει ιστορία στο Μάντσεστερ, συνεχίζει να δουλεύει με αμείωτη ένταση, θεωρώντας πως έχει υποχρέωση να αφήσει τη Σίτι στην κορυφή. Όμως, οι φωνές που τον προτρέπουν να «πατήσει φρένο» γίνονται όλο και πιο ηχηρές…