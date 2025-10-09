Σκωτία: Η πιο ποικιλόχρωμη εθνική της ιστορίας! (vids, pics)

Από το κίτρινο και το ροζ του σολομού ως το φούξια και το κερασί, οι δεύτερες εμφανίσεις της εθνικής ομάδας της Σκωτίας έχουν τη δική τους ιστορία.

Απόψε το βράδυ, στο ματς εναντίον της Ελλάδας, η εθνική ομάδα της Σκωτίας αναμένεται να παραταχθεί με την σκούρα της εμφάνιση: Σκούρο μπλε σε όλα, φανέλα, παντελονάκι και κάλτσες, όπως… συμβουλεύει πια η FIFA για να υπάρχει πλήρης αντίθεση μεταξύ των δύο ομάδων και να διευκολύνονται οι διαιτητές.

Το χρώμα αυτό είναι το πιο παραδοσιακό της δεύτερης παλαιότερης εθνικής ομάδας στον κόσμο. Αυτή τη φανέλα φόρεσε στο πρώτο «διεθνές» ποδοσφαιρικό ματς της ιστορίας εναντίον της Αγγλίας. Με διάφορες παραλλαγές (όπως π.χ. η πολύ ωραία φανέλα με το σκούρο ταρτάν στο Euro 1996) σε αυτό το σκούρο μπλε βασίζονται οι εταιρείες αθλητικής ένδυσης για να σχεδιάσουν την πρώτη φανέλα.

Η δεύτερη (και κάποιες φορές η τρίτη) εμφάνιση είναι μια… άλλη ιστορία. Και ο λόγος ύπαρξης αυτού εδώ του κειμένου. Η Σκωτία είναι μακράν η πιο… παρδαλή σε χρώματα εθνική ομάδα που έχει υπάρξει ποτέ. Πέρα από το παραδοσιακό λευκό, που φορούσε όταν αντιμετώπιζε ομάδες με μπλε, η SFA (ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σκωτίας) έχει πειραματιστεί με τουλάχιστον… οκτώ άλλα βασικά χρώματα! Διαφορετικά μεταξύ τους, όχι αποχρώσεις ή τόνους του ίδιου χρώματος.

Αυτή η ποικιλοχρωμία έχει, προφανώς, την ιστορία της. Όλα αυτά τα χρώματα, αν και κάπως… παράταιρα σε σχέση με τα εθνικά χρώματα, κάτι συμβολίζουν. Ας ρίξουμε μια ματιά στις ιστορίες που κρύβονται πίσω απ’ αυτά.

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Όπως πιθανόν να γνωρίζετε, η «επίσημη» σημαία της Σκωτίας (ως τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου) είναι γαλάζια με τον λευκό διαγώνιο σταυρό του Αγίου Ανδρέα. Αυτή η γαλάζια απόχρωση έχει χρησιμοποιηθεί από την εθνική ομάδα μόνο σε ένα ματς, εναντίον της Αγγλίας βέβαια το μακρινό 1882! Τα σκούρα μπλε υιοθετήθηκαν από την αρχή επειδή ήταν η εμφάνιση της Κουίνς Παρκ, της ομάδας που υπάρχει ακόμα και «έντυσε» την πρώτη ενδεκάδα της Σκωτίας το 1872.

Πιθανόν να έχετε υπ’ όψιν σας και μια δεύτερη «επίσημη» σημαία, κίτρινη με ένα κόκκινο στυλιζαρισμένο λιοντάρι σηκωμένο στα πίσω πόδια του. Αυτό δεν είναι επισήμως σημαία, είναι το «βασιλικό λάβαρο» (royal banner), το οποίο εμφανίζεται και στο επίσημο έμβλημα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Αυτή ήταν και η αφορμή για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρώματα.

Την πρώτη φορά που η Σκωτία «ξέφυγε» από τα παραδοσιακά της σκούρα μπλε και λευκά έκανε πολύ πιο… τολμηρή επιλογή: Το 1881 υιοθέτησε μια φανέλα με οριζόντιες ρίγες κίτρινες και ροζ! Αυτό το έκανε για να τιμήσει τον Άρτσιμπαλντ Πρίμροουζ, τον 5ο Λόρδο του Ρόουζμπερι, ο οποίος είχε διαλέξει αυτά τα χρώματα ως τα χαρακτηριστικά των… αλόγων του που έτρεχαν σε ιπποδρομίες!

Ο Λόρδος θεωρείται ο πρώτος «ισχυρός παράγοντας» στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία και το όνομά του μνημονεύεται ακόμα και σήμερα. Αυτή την παραλλαγή με τα χρώματα του Ρόουζμπερι την φόρεσε η Σκωτία μέχρι το 1908 κάποιες φορές, τη φόρεσε και την τετραετία 1947-51 (όταν επέστρεφε στη FIFA μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) και την… θυμήθηκε πάλι το 2015 σε μια επετειακή εμφάνιση, με βασικό χρώμα πάντως το λευκό.

Πέρασαν ακριβώς 100 χρόνια μετά απ’ αυτή την πρώτη τολμηρή απόφαση για να φύγει η Σκωτία από τα παραδοσιακά της σκούρα μπλε και λευκά. Στα προκριματικά του Μουντιάλ 1982 η Umbro, που έντυνε τότε την ομάδα, παρουσίασε μια φανέλα με βασικό χρώμα το βαρύ κόκκινο! Η ομοσπονδία το δικαιολόγησε ως επιλογή για να τιμήσει το κόκκινο λιοντάρι του βασιλικού λάβαρου, όμως η Σκωτία έβαλε αυτή τη φανέλα στο εκτός έδρας ματς με το Ισραήλ (όπου νίκησε 1-0 με γκολ του Κένι Νταγκλίς) και πολλές εφημερίδες ανακάλυψαν… συμβολισμό με διαμαρτυρία για αιματοχυσία. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από τους Σκωτσέζους.

Η κίτρινη φανέλα, το άλλο βασικό χρώμα του βασιλικού λαβάρου, έκανε πρώτη φορά την εμφάνισή της το 1985, πάλι με πρωτοβουλία της Umbro. Οι στολές τότε είχαν ένα σπάνιο χαρακτηριστικό, μια οριζόντια ρίγα στο σορτς, σκούρα μπλε στην πρώτη εμφάνιση και κίτρινη στη δεύτερη. Παρ’ ότι η Σκωτία δεν έβαλε αυτή τη φανέλα στα τελικά του Μουντιάλ 1986 στο Μεξικό (δεν χρειάστηκε), το κίτρινο ήλθε για να μείνει. Το συναντήσαμε αρκετές φορές από τότε ως βασικό χρώμα, τελευταία σαν τρίτη εμφάνιση την διετία 2017-19.

Το 1993 η Umbro έγινε ακόμη πιο τολμηρή. Παρουσίασε σαν δεύτερη εμφάνιση μια με φανέλα σε ροζ απόχρωση που θυμίζει το χρώμα το σολομού (!), το «εθνικό ψάρι» της Σκωτίας! Αυτή τη φόρεσε η ομάδα μία και μοναδική φορά, στο ματς εναντίον της Ιταλίας στις 13 Οκτωβρίου, όπου έχασε με 3-1 και αποχαιρέτησε τα τελικά του Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Θεωρήθηκε… γρουσούζικη, όπως καταλαβαίνετε. Η Umbro δοκίμασε να την επαναφέρει, με άλλη παραλλαγή, τη διετία 1999-2000, αλλά δεν τράβηξαν οι πωλήσεις και τελικά η επιμονή αποδείχτηκε γρουσούζικη και για την εταιρεία! Το 2000 η Ομοσπονδία αποφάσισε να στραφεί αλλού.

Η νέα εταιρεία, η Fila, ξεκίνησε πολύ παραδοσιακά, με λευκές δεύτερες εμφανίσεις και σκούρες μπλε λεπτομέρειες, αλλά χωρίς φαντασία. Το 2003 έγινε νέα αλλαγή, με τη Diadora να αναλαμβάνει και να κάνει την πρώτη της τολμηρή απόπειρα το 2005, όταν παρουσίασε μια γαλάζια δεύτερη φανέλα, εμπνευσμένη όπως είπαν από τον ουρανό στα σκωτσέζικα χάιλαντς. Βεβαίως ήταν απολύτως… παράξενο να έχει η ομάδα σκούρα μπλε εμφάνιση ως πρώτη και γαλάζια ως δεύτερη, οπότε σύντομα η εταιρεία έφτιαξε και μια κίτρινη τρίτη, που χρησιμοποιήθηκε περισσότερες φορές από τη δεύτερη.

Η τρέλα της Diadora πήγε σε άλλα επίπεδα το 2007, όταν θέλοντας να προσφέρει μια «φρέσκια εικόνα» στην εθνική έπεισε την Ομοσπονδία να υιοθετήσει ως τρίτη εμφάνιση μια «κόκκινη κερασί» (cherry red). Χωρίς ιστορική αναφορά, αλλά με χιουμοριστικές πινελιές ότι συμβολίζει τους κοκκινομάλληδες Σκωτσέζους! Κι αυτή φορέθηκε μόνο σ’ ένα ματς, όπου η Σκωτία έχασε στην Τιφλίδα από τη Γεωργία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2010, κι εγκαταλείφθηκε.

Μετά το 2010 ανέλαβε η Adidas, η οποία ντύνει την εθνική ακόμα και σήμερα. Όπως συμβαίνει σχεδόν με όλους, έτσι κι αυτή ξεκίνησε από τα παραδοσιακά χρώματα και το 2016 έκανε την κίνησή της: Υιοθέτησε ένα έντονο ροζ (στα όρια του... φούξια) ως βασικό χρώμα της δεύτερης φανέλας, για να κάνει εντύπωση, λέει, στα τελικά του Euro, όπου είχαν σίγουρη την πρόκριση.

Βεβαίως η Σκωτία ήταν η μοναδική βρετανική εθνική που έμεινε εκτός, οπότε η τολμηρή εμφάνιση ξέμεινε και χρησιμοποιήθηκε κι αυτή μόνο μία φορά, απέναντι στην Σλοβακία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2018. To αποτέλεσμα; Ήττα με 3-0. Πάει κι αυτή.

Έκτοτε η εταιρεία έχει βαδίσει σε συντηρητικά μονοπάτια. Η φετινή καινοτομία της δεύτερης εμφάνισης (μπορεί να τη δούμε στο ματς του «Καραϊσκάκης») είναι ανοιχτό γαλάζιο, τόσο ανοιχτό που μοιάζει με γκρι. Δεν το λες και τολμηρό, όπως τα προηγούμενα.