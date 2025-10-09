Ευσταθίου: Ο Έλληνας αξιωματούχος που διαπρέπει σε MLS και Αμπερντίν!  

Το SDNA γράφει για τον ελληνικής καταγωγής, Δημήτρη Ευσταθίου, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες στο MLS, αλλά και από το 2021 στην ιστορική Αμπερντίν!

Ο Δημήτρης Ευσταθίου εντάχθηκε στο επιτελείο της Ατλάντα Γιουναιτεντ τον Αύγουστο του 2021, κουβαλώντας περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας από το MLS, όπου είχε διατελέσει Ανώτερος Αντιπρόεδρος Σχέσεων Παικτών και Αγωνιστικών Θεμάτων (Senior Vice President of Player Relations & Competition).

Ξεκίνησε στην Ατλάντα ως Αντιπρόεδρος Ποδοσφαιρικών Λειτουργιών και Στρατηγικής (Vice President of Soccer Operations & Strategy) και το 2024 προήχθη σε Ανώτερο Αντιπρόεδρο Στρατηγικής του αμερικάνικου συλλόγους.



Υπό την καθοδήγηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Γκαρθ Λάγκεργουεϊ, συνεργάζεται στενά με τον αθλητικό διευθυντή Κρις Χέντερσον και έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα που αφορούν στις μεταγραφές παικτών, τη διαχείριση του salary cap και τον προϋπολογισμό του ρόστερ τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης ομάδας του συλλόγου.



Παράλληλα, επιβλέπει τις ποδοσφαιρικές λειτουργίες της ομάδας από τις εγκαταστάσεις και την ασφάλεια μέχρι τα τμήματα αθλητικού εξοπλισμού ενώ ηγείται και στρατηγικών πρωτοβουλιών της Ατλάντα Γιουνάιτεντ σε συνεργασία με τη FIFA και τους τοπικούς φορείς.

Ο Ευσταθίου είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της σκωτσέζικης Αμπερντίν. Επιπλέον, έχει αναλάβει την επίβλεψη του φιλόδοξου έργου επέκτασης ύψους 19.8 εκατομμυρίων ευρώ του Προπονητικού Κέντρου Children’s Healthcare of Atlanta, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2025.

Προτού ξεκινήσει την καριέρα του στην πρώην ομάδα του Γιώργου Γιακουμάκη, ο Ευσταθίου είχε διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία στo MLS, όπου εντάχθηκε το 2011 στο Νομικό Τμήμα της λίγκας.



Ως Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικών και Νομικών Υποθέσεων για τη MLS και τη Soccer United Marketing (SUM), είχε αναλάβει τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών του τμήματος, καθώς και τη διαπραγμάτευση σημαντικών συμφωνιών χορηγιών με κορυφαίες εταιρείες αναψυκτικών και αυτοκινήτων. Αργότερα, ως Ανώτερος Αντιπρόεδρος Σχέσεων Παικτών και Αγωνιστικών Θεμάτων, ήταν επικεφαλής του τμήματος που διαχειριζόταν τη διαδικασία απόκτησης παικτών για τις 27 ομάδες του πρωταθλήματος, ενώ συνεργαζόταν στενά με την Επιτροπή Αθλητικών Διευθυντών και το Διοικητικό Συμβούλιο του MLS.

Ο Ευσταθίου σπούδασε νομικά στο Χάρβαρντ, απέκτησε μεταπτυχιακό στη Νομική και Διπλωματία του Πανεπιστημίου Ταφτς.

Πρόκειται για Έλληνα δεύτερης γενιάς που γεννήθηκε στο Πλίμουθ της Μινεσότα, αλλά συνεχίζει να παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τα τεκταινόμενα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.