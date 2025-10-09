Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής στη Super League 2

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τους αγώνες της 5ης αγωνιστικής της Super League 2.

Με την 5η αγωνιστική συνεχίζεται η Super League 2 και την ΕΠΟ να ορίζει τους διαιτητές. Αναλυτικά οι ορισμοί: Βόρειος όμιλος Μακεδονικός-Ηρακλής (Σάββατο 11/10 – 14:00)

Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)

Βοηθοί: Αναστασιάδης (Σερρών), Δέτση (Δωδ/νήσου) Αστέρας Τρίπολης Β-Νίκη Βόλου (Σάββατο 11/10 – 14:00)

Διαιτητής: Γιαννούκας (Δωδ/νήσου)

Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος, Μακρής (Αργολίδος) Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης (Σάββατο 11/10 – 16:00)

Διαιτητής: Κεχαγιάς (Κοζάνης)

Βοηθοί: Μαυρίδης (Κιλκίς), Τσικλητάρη (Πιερίας) Καβάλα-ΠΑΟΚ Β

Διαιτητής: Αλάμπεης (Αθηνών)

Βοηθοί: Κουβαλάκης (Δράμας), Μπογιατζόγλου (Ημαθίας) ΠΑΣ Γιάννινα-Αναγέννηση Καρδίτσας

Διαιτητής: Μυλοπούλου (Καβάλας)

Βοηθοί: Μιχαλάς (Κέρκυρας), Τοροσιάδης (Μακεδονίας) Νότιος όμιλος Καλαμάτα-Αιγάλεω (Σάββατο 11/10 – 14:00)

Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)

Βοηθοί: Παύλος (Δυτ. Αττικής), Μητροφάνης (Αθηνών) Μαρκό-Ελλάς Σύρου (Σάββατο 11/10 – 16:00)

Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Βοηθοί: Βισκαδούρος (Ηρακλείου), Κωνσταντόπουλος (Αρκαδίας) Καλλιθέα-Ολυμπιακός Β (14:00)

Διαιτητής: Τομαράς (Θράκης)

Βοηθοί: Μποζατζίδης (Μακεδονίας), Ανδριανός (Αχαΐας) Πανιώνιος-Ηλιούπολη (14:00)

Διαιτητής: Ρεντίφης (Ανατ. Αττικής)

Βοηθοί: Πάγκαλος, Φραγκιαδάκης (Λασιθίου) Παναργειακός-ΠΑΕ Χανιά (14:00)

Διαιτητής: Τσιοφλίκη (Λάρισας)

Βοηθοί: Παπαδόπουλος (Πειραιώς), Τζάνης (Αθηνών)