Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής στη Super League 2

Με την 5η αγωνιστική συνεχίζεται η Super League 2 και την ΕΠΟ να ορίζει τους διαιτητές.
Αναλυτικά οι ορισμοί:
Βόρειος όμιλος
Μακεδονικός-Ηρακλής (Σάββατο 11/10 – 14:00)
Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)
Βοηθοί: Αναστασιάδης (Σερρών), Δέτση (Δωδ/νήσου)
Αστέρας Τρίπολης Β-Νίκη Βόλου (Σάββατο 11/10 – 14:00)
Διαιτητής: Γιαννούκας (Δωδ/νήσου)
Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος, Μακρής (Αργολίδος)
Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης (Σάββατο 11/10 – 16:00)
Διαιτητής: Κεχαγιάς (Κοζάνης)
Βοηθοί: Μαυρίδης (Κιλκίς), Τσικλητάρη (Πιερίας)
Καβάλα-ΠΑΟΚ Β
Διαιτητής: Αλάμπεης (Αθηνών)
Βοηθοί: Κουβαλάκης (Δράμας), Μπογιατζόγλου (Ημαθίας)
ΠΑΣ Γιάννινα-Αναγέννηση Καρδίτσας
Διαιτητής: Μυλοπούλου (Καβάλας)
Βοηθοί: Μιχαλάς (Κέρκυρας), Τοροσιάδης (Μακεδονίας)
Νότιος όμιλος
Καλαμάτα-Αιγάλεω (Σάββατο 11/10 – 14:00)
Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Παύλος (Δυτ. Αττικής), Μητροφάνης (Αθηνών)
Μαρκό-Ελλάς Σύρου (Σάββατο 11/10 – 16:00)
Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Βισκαδούρος (Ηρακλείου), Κωνσταντόπουλος (Αρκαδίας)
Καλλιθέα-Ολυμπιακός Β (14:00)
Διαιτητής: Τομαράς (Θράκης)
Βοηθοί: Μποζατζίδης (Μακεδονίας), Ανδριανός (Αχαΐας)
Πανιώνιος-Ηλιούπολη (14:00)
Διαιτητής: Ρεντίφης (Ανατ. Αττικής)
Βοηθοί: Πάγκαλος, Φραγκιαδάκης (Λασιθίου)
Παναργειακός-ΠΑΕ Χανιά (14:00)
Διαιτητής: Τσιοφλίκη (Λάρισας)
Βοηθοί: Παπαδόπουλος (Πειραιώς), Τζάνης (Αθηνών)