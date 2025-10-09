Το Καυτανζόγλειο σε νέα εποχή - Οι εργασίες αναβάθμισης που προβλέπονται

Το Καυτανζόγλειο μπήκε και επίσημα σε νέα εποχή χθες (8/10) με την παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση - Ποιες είναι οι εργασίες αναβάθμισης που προβλέπονται

Η χθεσινή (8/10) μέρα αποτελεί μία ιστορική μέρα για το Καυτανζόγλειο Στάδιο και γενικότερα τον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης, καθώς δια στόματος Υπουργού, το γήπεδο της Θεσσαλονίκης πήρε πλήρη αδειοδότηση μετά από 65 χρόνια.

Πολεοδομική τακτοποίηση

Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας

Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας

Υπεύθυνη δήλωση Εγκαταστάτη για την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών

Επαρκή αριθμό Απινιδωτών

και πλέον λειτουργεί με το σύνολο της χωρητικότητάς του (27.560 θεατές)!

Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή, που επαναφέρει τη Θεσσαλονίκη στο αθλητικό προσκήνιο, με το εμβληματικό της Καυταντζόγλειο Εθνικό Στάδιο καθ’ όλα θωρακισμένο σε ασφάλεια και ικανό σε σύντομο χρονικό διάστημα να φιλοξενεί διοργανώσεις υψηλών προδιαγραφών.

Επιπλέον, πέραν της Ενεργειακής Αναβάθμισης, ύψους περίπου 14 εκατ. Ευρώ (με συνεισφορά της Περιφέρεις Κεντρικής Μακεδονίας), που έχει δρομολογηθεί, εξασφαλίστηκε ακόμα χρηματοδότηση ύψους 11.332.237,45 € για παρεμβάσεις αποκατάστασης – ανακατασκευής, σε συνεννόηση του Υπουργείου Αθλητισμού με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπερταμείο.

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται:

Α. Κεντρικό Στάδιο

Μελέτη και υλοποίηση στατικών ενισχύσεων στο άνω διάζωμα κερκίδων

Αντικατάσταση ταρτάν (9.300τ.μ.)

Αντικατάσταση όλων των καθισμάτων

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού φωτεινού πίνακα και αναβάθμιση ηλεκτρολογικού/ηχητικού εξοπλισμού

Ολοκλήρωση εικόνας και ήχου στο control room



Β. Βοηθητικό Στάδιο

Αντικατάσταση ταρτάν (8.800τ.μ.)

Αποκατάσταση φυσικού χλοοτάπητα και ολοκληρωμένο αρδευτικό/απορροής ομβρίων υδάτων

Νέα στέγαστρα στις κερκίδες (400τ.μ.) και στη γραμματεία αγώνων στίβου (200τ.μ.)

Τοποθέτηση 1.000 καθισμάτων

Νέες Η/Μ υποδομές: ηχητικά, φωτιστικά, control room και φωτεινός πίνακας

Εξωραϊσμός και ενεργειακή αναβάθμιση υποστηρικτικών εγκαταστάσεων (αποδυτήρια, WC, WC ΑμεΑ, ψύξη/θέρμανση, κουφώματα, μονώσεις)

Καθολική Προσβασιμότητα

Η σπουδαιότητα του έργου για την κοινωνία της Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε και από τη δυναμική παρουσία σύσσωμων των αθλητικών φορέων της πόλης και των σωματείων που χρησιμοποιούν το Στάδιο, καθώς και εκπροσώπων των ΠΑΕ Ηρακλής και ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στη σχετική εκδήλωση «Το Καυτανζόγλειο στη νέα εποχή».

Το παρών έδωσαν, ακόμα ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και φυσικά, η Διοίκηση, η Διεύθυνση και οι εργαζόμενοι του Καυτανζογλείου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και οι Legends, Άγγελος Χαριστέας, Γιάννης Γκούμας και Ζήσης Βρύζας, από την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, που κατέκτησε το Euro 2004, υπογραμμίζοντας τον συμβολισμό της νέας εποχής για τη Θεσσαλονίκη.

Ο Άγγελος Χαριστέας (Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Νεολαίας) ανακοίνωσε και το νέο πρόγραμμα «Αγόρια – Κορίτσια, Πρεσβευτές Ποδοσφαίρου», το οποίο θα διοργανωθεί σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με την Εθνική Οργανωτική Επιτροπή, «Δημήτριος Βικέλας», του Υπουργείου Αθλητισμού.

Στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση του κύρους και της εμπειρίας κορυφαίων Ελλήνων διεθνών ποδοσφαιριστών, για την προώθηση των αξιών του αθλητισμού, της ένταξης και της κοινωνικής συνοχής, με έμφαση στη νεολαία και την τοπική κοινωνία.