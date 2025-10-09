ΠΑΟΚ: Παραμένει αρχηγός ο Ντεσπόντοφ στη νέα «εποχή» της Βουλγαρίας

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ φαίνεται πως θα συνεχίσει να ηγείται της Εθνικής Βουλγαρίας, παρά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Οι Βούλγαροι διανύουν μία αρκετά κακή περίοδο όσον αφορά την Εθνική τους ομάδα, καθώς μετά τη μέτρια εμφάνιση στα «παράθυρα» του Νations League, στα προκριματικά του Μουντιάλ απογοητεύει.

Οι δύο «βαριές» ήττες (3-0) από Γεωργία και Ισπανία ήταν το «κύκνειο άσμα» για τον κόουτς Ίλιεφ, ο οποίος αποτελεί παρελθόν μετά από 677 μέρες στην τεχνική ηγεσία.

Ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής, Αλεξάντερ Ντιμιτρόφ, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι θα επανεξετάσει την επιλογή αρχηγού μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες αξιολόγησης και συζητήσεις με τους παίκτες-ηγέτες της ομάδας.

Όπως φαίνεται όμως, ο εξτρέμ του Δικεφάλου διατηρεί την εμπιστοσύνη του νέου προπονητή και παραμένει ο «φυσικός» ηγέτης της γειτονικής χώρας.

Οι Άντον Νεντιάλκοφ και Γκεόργκι Μιλάνοφ, που είχαν φορέσει το περιβραχιόνιο στα τελευταία παιχνίδια με Ισπανία και Γεωργία (όταν ο Ντεσπόντοφ έμεινε εκτός εθνικής λόγω τραυματισμού) δεν βρίσκονται αυτή τη φορά στις κλήσεις του Ντιμιτρόφ για τα προσεχή ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάτι που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μία ανανεωμένη Εθνική που μπαίνει σε νέα «εποχή», με τον ίδιο όμως ηγέτη. Τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ, οποίος «λατρεύεται» στη γειτονική χώρα, όντας ο παίκτης με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία.

Η προετοιμασία -με την Παρουσία του μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ- συνεχίζεται στο Πράβετς, με τους Βούλγαρους να υποδέχονται στην Σόφια τους Τούρκους το Σάββατο (11/10), ενώ την Τρίτη (14/10) ακολουθεί το πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Ισπανία και στο Βαγιαδολίδ κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Όπως δήλωσε ο συμπαίκτης του Ντεσπόντοφ, Ιβάν Τουρίτσοφ, που επιστρέφει στις κλήσεις, «ο προηγούμενος αγώνας με την Ισπανία ήταν γιορτή, και ελπίζω ότι το ίδιο κλίμα θα υπάρχει και απέναντι στην Τουρκία. Θα δώσουμε τα πάντα. Χρειαζόμαστε ενότητα και αυτοπεποίθηση. Ονειρεύομαι να πετύχουμε κάτι μεγάλο, να φτάσουμε ξανά σε ένα μεγάλο τουρνουά».

