Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Κοντά σε νέο ιδιοκτήτη από τη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με δημοσίευση του Τούρκι Αλ-Σείχ, έχουν ήδη προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Daily Mail αναφέρει ότι υπάρχει πρόταση από πλευράς Σαουδικής Αραβίας για την απόκτηση των «κόκκινων διαβόλων».

Ο Αλ-Σείχ, που φέρεται να συνομιλεί με τη Γιουνάιτεντ και για ένα πιθανό φιλικό στο Ριάντ εντός της σεζόν, ανήρτησε μήνυμα στο X το βράδυ της Τετάρτης (8/10), αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο σύλλογος είναι έτοιμος να αλλάξει χέρια.

Οι νυν κυρίαρχοι ιδιοκτήτες, η οικογένεια Γκλέιζερ, είχαν απορρίψει παλαιότερα πρόταση από καταριανή κοινοπραξία του Σεΐχη Τζασίμ Αλ-Τάνι, όταν πούλησαν το 27,7 % της ομάδας στον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ για 1,25 δισ. λίρες το προηγούμενο έτος.

«Τα καλύτερα νέα που άκουσα σήμερα είναι ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης μιας συμφωνίας για πώληση σε νέο επενδυτή — ελπίζω να είναι καλύτερος από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλ-Σείχ.