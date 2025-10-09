Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Κοντά σε νέο ιδιοκτήτη από τη Σαουδική Αραβία

Ο Αλ-Σείχ, που φέρεται να συνομιλεί με τη Γιουνάιτεντ και για ένα πιθανό φιλικό στο Ριάντ εντός της σεζόν, ανήρτησε μήνυμα στο X το βράδυ της Τετάρτης (8/10), αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο σύλλογος είναι έτοιμος να αλλάξει χέρια.
Οι νυν κυρίαρχοι ιδιοκτήτες, η οικογένεια Γκλέιζερ, είχαν απορρίψει παλαιότερα πρόταση από καταριανή κοινοπραξία του Σεΐχη Τζασίμ Αλ-Τάνι, όταν πούλησαν το 27,7 % της ομάδας στον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ για 1,25 δισ. λίρες το προηγούμενο έτος.
«Τα καλύτερα νέα που άκουσα σήμερα είναι ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης μιας συμφωνίας για πώληση σε νέο επενδυτή — ελπίζω να είναι καλύτερος από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλ-Σείχ.