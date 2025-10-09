Το Ευρωκοινοβούλιο στην πρώτη γραμμή ενάντια στα σχέδια της FIFA και της κλειστής Super League!  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώνει τη φωνή του με την UEFA και την Ένωση Ευρωπαϊκών Λιγκών, υιοθετώντας ψήφισμα που υπερασπίζεται το ευρωπαϊκό μοντέλο ποδοσφαίρου απέναντι στις πιέσεις της FIFA και τα σχέδια για κλειστά πρωταθλήματα.

Στις 7 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση και το ψήφισμα σχετικά με «τον ρόλο των πολιτικών της ΕΕ στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Μοντέλου», γεγονός που χαιρετίστηκε θερμά τόσο από την UEFA όσο και από την Ένωση Ευρωπαϊκών Λιγκών.

Η UEFA δήλωσε ότι πρόκειται για «μια ξεκάθαρη δέσμευση υπέρ της προστασίας και ενίσχυσης των αρχών που καθορίζουν το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη: αλληλεγγύη, ανοιχτές διοργανώσεις, αθλητική αξία, βιωσιμότητα, ένταξη, ακεραιότητα και εδαφικότητα».

Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι το ψήφισμα, υπό την ηγεσία του Πολωνού ευρωβουλευτή και πρώην Υπουργού Πολιτισμού Μπογκντάν Ζντρογιέφσκι, «ευθυγραμμίζει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το όραμα της UEFA για το μέλλον», δίνοντας έμφαση στην ετήσια, βασισμένη στην απόδοση, εγχώρια αξιολόγηση (αντί για κλειστά πρωταθλήματα) ως κριτήριο συμμετοχής στις διεθνείς διοργανώσεις, καθώς και στη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ συλλογικού και εθνικού ποδοσφαίρου.

Με δεδομένο ότι η UEFA αναγκάστηκε χθες να εγκρίνει με απροθυμία τη διεξαγωγή δύο αγώνων πρωταθλήματος της La Liga και της Serie A σε διαφορετικές ηπείρους, η έκθεση επαναφέρει στο προσκήνιο την ευρωπαϊκή πεποίθηση ότι η ουσία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου απειλείται.

Το ψήφισμα της ΕΕ έρχεται ως απάντηση σε μια κουλτούρα απληστίας και υπερβολής που απειλεί να αναμορφώσει το ευρωπαϊκό παιχνίδι, είτε μέσω μιας αποσχιστικής «Super League», είτε μέσω της επιβολής από τη FIFA ενός διεθνούς ημερολογίου αγώνων που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την κοινωνική υποδομή, το οικοσύστημα και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μία από τις διατάξεις του ψηφίσματος «ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα κατάλληλα μέσα που διαθέτει για να προστατεύσει τον ευρωπαϊκό αθλητικό τομέα από οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην υπονόμευσή του και στη μεταφορά της αξίας που δημιουργεί εκτός Ευρώπης».

Με αυτή τη διατύπωση, το Κοινοβούλιο προσφέρει ξεκάθαρη υποστήριξη στην UEFA και στους ευρωπαϊκούς φορείς του ποδοσφαίρου απέναντι στις οικονομικά ευκαιριακές απειλές που ωφελούν τους λίγους εις βάρος των πολλών.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, δήλωσε:



«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε για ακόμη μια φορά ένα ξεκάθαρο και ισχυρό μήνυμα εκ μέρους των πολιτών της ΕΕ: η Ευρώπη υπερασπίζεται το ποδοσφαιρικό της μοντέλο, το οποίο υπηρετεί την κοινωνία στο σύνολό της, όχι μόνο το κέρδος των λίγων.



Το ποδόσφαιρο είναι μια μοναδική ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας. Ήρθε η ώρα η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις να το στηρίξουν περαιτέρω, παρέχοντας τις αναγκαίες δικλίδες ασφαλείας ώστε να συνεχίσει να ηγείται παγκοσμίως, παραμένοντας όμως ριζωμένο στις τοπικές κοινότητες».

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Ευρωπαϊκών Λιγκών τόνισε ότι το ψήφισμα «ενθαρρύνει περαιτέρω βήματα για την ενίσχυση της εκπροσώπησης των ενδιαφερόμενων φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο στον αθλητισμό ως βασικό εργαλείο διακυβέρνησης».

Η Ένωση υπογράμμισε επίσης την έκκληση προς την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα νομικά της μέσα και να «παρέχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου ανταγωνισμού, στον αθλητικό τομέα, υπό το φως και των πρόσφατων αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ».

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Λιγκών και η FIFPRO Europe έχουν υποβάλει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της FIFA, υποστηρίζοντας ότι οι διπλοί ρόλοι της FIFA , ως ρυθμιστικού φορέα και διοργανωτή αγώνων συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων. Υποστηρίζουν ότι η FIFA χρησιμοποιεί τη ρυθμιστική της εξουσία για να προωθήσει τα δικά της εμπορικά συμφέροντα εις βάρος των κοινωνικών εταίρων και, ιδιαίτερα, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Την περασμένη εβδομάδα, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της, η FIFA προχώρησε σε μια αξιοσημείωτη επικοινωνιακή αντεπίθεση, κατηγορώντας ορισμένους από τους πιο σημαντικούς φορείς του ποδοσφαίρου ότι «απειλούν την υπάρχουσα παγκόσμια πυραμιδική δομή», ουσιαστικά την ίδια κατηγορία που οι Ευρωπαίοι είχαν απευθύνει νωρίτερα εναντίον της.

Αν και δεν κατονόμασε συγκεκριμένους οργανισμούς, η αναφορά της FIFA στόχευε προφανώς στις νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει δημόσια και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια από τη FIFPRO και την Ένωση Ευρωπαϊκών Λιγκών.

Οι γραμμές της αντιπαράθεσης έχουν πλέον χαραχθεί ξεκάθαρα, και καμία πλευρά δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει.

Η Ευρώπη θεωρεί ότι έχει ήδη κάνει αρκετούς συμβιβασμούς, ενώ στην πράξη η FIFA δεν έχει δείξει καμία διάθεση για διάλογο ή μεσολάβηση, αντιθέτως, έχει εξαπολύσει μια ολομέτωπη και δυσφημιστική εκστρατεία, υπό την ηγεσία του προέδρου Τζιάνι Ινφαντίνο, με στόχο τη διάλυση της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ισχύος προς ίδιον όφελος.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Λιγκών, Κλάουντιους Σέφερ, δήλωσε:



«Η σημερινή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί ένα καμπανάκι αφύπνισης για τη βιομηχανία του ποδοσφαίρου, που αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους φορείς του ποδοσφαίρου να αναμορφώσουν τη μελλοντική διακυβέρνηση του αθλήματος σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ.

Ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη μας, μαζί με τους εκπροσώπους των συλλόγων, αλλά και όλους τους φορείς και τις εθνικές ομοσπονδίες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς, να συνεργαστούν για την εφαρμογή των αρχών που αποτυπώνονται σε αυτό το ψήφισμα».