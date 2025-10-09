Ο Τύπος κινείται στος ρυθμούς της Εθνικής ομάδας και του αποψινού αγώνα με την Σκωτία, ενώ σχολιάζει τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια και το πάρτι από τα παλιά χθες στο Παλέ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ - LIVE SPORT

Μυαλό, καρδιά και προσήλωση στο σχέδιο του προπονητή. Αυτά χρειάζεται σήμερα η Εθνική απέναντι στη σκληροτράχηλη

Σκωτία. Κυρίως μυαλό, γιατί ως λαός, δυστυχώς ή ευτυχώς, και στα στραβά και στα καλά η υπερβολή είναι στο αίμα μας. Η απογοήτευση από την αισιοδοξία δεν απέχουν παρά μερικά δευτερόλεπτα και είναι στο DNA μας. Η «σφαλιάρα» από τη Δανία ελπίζω ότι μας έγινε μάθημα και σήμερα θα μπούμε στο γήπεδο ταπεινοί αλλά και χωρίς φόβο. Όλα είναι στα χέρια των παικτών και το πιστεύω απόλυτα. Αυτή η Εθνική διαθέτει παικταράδες. Απίστευτο ταλέντο και έναν «στρατηγό» στον πάγκο, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Τίποτα δεν έχει χαθεί και τίποτα δεν έχουμε κερδίσει ακόμα. Ούτε υπερομάδα γίναμε μετά την πεντάρα στη Λευκορωσία ούτε «καφενείο» μετά την ήττα με κάτω τα χέρια από τη Δανία, τρεις μέρες μετά. Απλά, η ήττα από τους Δανούς καθιστά τα επόμενα δύο παιχνίδια, κυρίως το αποψινό στη Γλασκώβη, να μοιάζουν με «τελικούς».

Ο Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του ξέρουν ότι τα λάθη απαγορεύονται πλέον. Όσα ήταν να κάνουν, τα έκαναν στο Φάληρο, κόντρα στη Δανία. Ο όμιλος έχει τέσσερις ομάδες και αυτό είναι και καλό και κακό με ένα καλό αποτέλεσμα μπορείς να βρεθείς καβάλα στο άλογο, αλλά αν στραβώσει το πράγμα, είναι πολύ δύσκολο να προλάβεις να ρεφάρεις. Όσον αφορά στην ενδεκάδα, είμαι βέβαιος ότι όποιος και αν επιλεγεί, θα κάνει κατάθεση ψυχής. Γιατί αυτή η ομάδα είναι οικογένεια.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Ο Παναθηναϊκός την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας ταξιδεύει στη χώρα των Βάσκων για να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια. Tην ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι την έχουμε δει και με αντίπαλο τον Ολυμπιακό: είναι μια ομάδα καινούργια γρήγορη, με σκόρερς, όπως ο Χάουαρντ και ο Καμπάρι που δεν τρώει όμως σίδερα στην άμυνα και για αυτό ξεκίνησε με δυο ήττες. Είναι το είδος ομάδας στην οποία ο ΠΑΟ του Ναν μπορεί να βάλει μια κατοστάρα ακόμα και εκτός έδρας Η πρώτη ερώτηση είναι τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟ αν ο Γκαλμπιάτι βρει τρόπο να περιορίσει τον Ναν όπως ο Πεναρόγια έκανε στο ματς με την «Μπάρτσα». Η δεύτερη αν ο ΠΑΟ μπορεί να είναι πιο πολυφωνικός.

Αν δεν δούμε τον Dj Σορτς που βλέπαμε με την Παρί το ματς μπορεί να γίνει δύσκολο. Όσο κι αν ο Σλούκας είναι καλά κι ο ρυθμός των γηπεδούχων βολεύει τον Όσμαν και τον Χουάντσο ο Ναν θα χρειαστεί συμπαραστάτες. Ο Αταμάν θορυβήθηκε από αυτό που είδε στο ματς με την Μπαρτσελόνα. Η δήλωση του ότι αν ο ΠΑΟ παίζει έτσι δεν θα μπει ούτε στα πλέι οφ έγινε για να ξυπνήσει την ομάδα του. Αλλά ο Παναθηναϊκός στο ματς με τους Καταλανούς δεν κοιμόταν: απλά χωρίς τον Ναν ήταν επιθετικά δυσλειτουργικός. Και όταν αυτό συμβαίνει είναι και αμυντικά ευάλωτος. Διότι ο αντίπαλος δεν παθαίνει ταραχές. Και μπορεί να φέρει το ματς στα μέτρα του. Χθες ο Αταμάν επανήρθε λέγοντας πως στόχος του ΠΑΟ δεν είναι να κερδίσει σε ένα δύο ματς, αλλά να φτάσει στο Final Four και να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Εγώ πάλι θα έλεγα ότι ο στόχος του πρέπει να είναι να παίξει καλό μπάσκετ. Όχι αυτό που έπαιξε στα ματς με την Μπάγερν Μονάχου και την Μπάρτσα στο OAKA.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Ενόψει του αποψινού αγώνα της Εθνικής με τη Σκωτία θα πρέπει να έχουμε στον νου μας και το εξής. Η ομάδα της Σκωτίας έχει το ίδιο (και μεγαλύτερο ίσως) πάθος, την ίδια λαχτάρα να βρεθεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη δική μας. Οι Σκωτσέζοι όλο γι' αυτό μιλούν, για την Εθνική τους που έχει καλές παρουσίες στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αλλά απέχει από τα έξι τελευταία Μουντιάλ. Η Εθνική φυσικά και δικαιούται να φέρνει τις αναμνήσεις από το ίδιο γήπεδο και τον ίδιο αντίπαλο στο 3-0 του περασμένου Μάρτη. Βέβαια, εκείνο το ματς ήταν για μία άλλη διοργάνωση, ενώ τρεις μέρες νωρίτερα η Σκωτία (για να μην ξεχνιόμαστε) είχε νικήσει στον αγώνα του Φαλήρου. Και είχε μπει κάπως χαλαρή στο «Χάμπντεν Παρκ». Το πλήρωσε με ένα γκολ στο πρώτο μέρος και με το πολύ γρήγορο δεύτερο στις αρχές της επανάληψης, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει. Η Εθνική με πολλούς νέους παίκτες σε εκείνη τη βραδιά είχε τρεξίματα και ποιότητα, τα έδωσε όλα και τα έβγαλε όλα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν απολαυστική και είχε στείλει μηνύματα αισιοδοξίας όχι για την προσπάθειά της να πάει στο Μουντιάλ, αλλά γενικώς για την πορεία της τα (πολλά) επόμενα χρόνια.

Ούτε εμείς ούτε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είμαστε απαισιόδοξοι υποστηρίζοντας ότι εκείνο το παιχνίδι του Μάρτη δεν θα έχει πολύ μεγάλη σχέση με ό,τι θα εκτυλιχθεί απόψε στον ίδιο αγωνιστικό χώρο ενός επιβλητικού γηπέδου. Η Σκωτία έχει μεγάλα αστέρια και έμπειρους παίκτες που αυτήν τη φορά θα είναι και περισσότερο υποψιασμένοι σχετικά με τον αντίπαλό τους. Συνεπώς η Εθνική, εκτός από υπερπροσπάθεια και ταλέντο, θα πρέπει για να πετύχει τον στόχο της (δηλαδή το θετικό αποτέλεσμα, όποιο κι αν είναι αυτό) να είναι πολύ καλά δομημένη αμυντικά και να έχει εξυπνάδα στην τακτική της. Από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Είναι αυτό που λέει και το... γνωστό γνωμικό: «Να τους κόβει στη Γλασκώβη!».

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Από την Κυριακή το βράδυ, ελάχιστα έχουμε ασχοληθεί και με την πρωτιά της ΑΕΚ και με την ανατροπάρα που έκανε και με τη ματσάρα του Γιόβιτς και με την προσωπικότητα του Μαρίν. Όλες οι κουβέντες γυρνάνε γύρω από τον Τεττέη. Άντε και λίγο από τον Παντελίδη. Αλλά κυρίως με τον φορ της Κηφισιάς. Δεν είναι παράλογος ο θόρυβος. Επίσης δεν είναι παράλογο που γίνεται κουβέντα και εντός της ΑΕΚ. Από τη στιγμή που χρειάζεται να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο, είναι σχεδόν υποχρεωμένη όλες τις περιπτώσεις καλών ποδοσφαιριστών από το ελληνικό πρωτάθλημα, να τις εξετάζει πολύ προσεκτικά. Κι αν όντως αξίζουν, όπως φαίνεται στην περίπτωση του Τεττέη, να τις βάζει και στο μπλοκάκι της.

Είναι μέγα μυστήριο, το γεγονός πως εδώ και τρία χρόνια η ΑΕΚ έχει τον Τεττέη στα πόδια της. Και είχε και μια ΑΕΚ Β που θα μπορούσε να τον έχει βασικό φορ. Θυμηθείτε τι έχει περάσει από την επίθεση της ΑΕΚ Β, για να καταλάβετε πόσο λάθος ήταν το γεγονός πως θα μπορούσε να πάρει ένα παιδί σαν τον Τεττέη, που εκτός των άλλων, γούσταρε σαν τρελός να φορέσει τα κιτρινόμαυρα και δεν το έκανε. Ναι, η ΑΕΚ θα τον ήθελε τον Τεττέη. Ναι, θα ήταν και πολύ χρήσιμος για περισσότερους από έναν λόγους. Όμως όχι, αυτή η υπόθεση πρέπει να έρθει στα μέτρα της ΑΕΚ και δεν πρέπει η ΑΕΚ να μπει στα μέτρα αυτής της υπόθεσης. Μ’ ό,τι αυτό συνεπάγεται.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ – ΤΑ ΝΕΑ

Τυχεροί όσοι βρέθηκαν χθες το βράδυ στο Παλέ της Θεσσαλονίκης. Ο παλμός ίδιος, όπως τότε… Ξέρετε «πότε». Για να ειπωθεί η πλήρης αλήθεια, ουδέποτε κόπηκαν οι δεσμοί με το «χθες» και πάντα το κοινό της ομάδας περίμενε το κλικ που θα ζεστάνει παραπάνω την ατμόσφαιρα. Και μέσα, όχι στο παρκέ αλλά στις εξέδρες, ο ένας και μοναδικός. Ο Νίκος Γκάλης. Να ακούει συνθήματα με το όνομά του από οπαδούς «τρελαμένους» ή από παιδιά που τον έβλεπαν χωρίς όμως να έχουν ζωντανές εικόνες για το τι μπορούσε να κάνει ο ιπτάμενος γκαρντ.

Αλλά το μείζον ερώτημα είναι το εξής: μπορεί ο Άρης να ξαναγίνει μεγάλος; Χρειάζεται αναμφίβολα πολύ… κουπί. Χθες, ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Ρίτσαρντ Σιάο, σηκώθηκε από τη θέση του που ήταν δίπλα στο παρκέ, ανέβηκε στα επίσημα, υποδέχτηκε τον Γκάλη και κάποια στιγμή λες και υποκλίθηκε στον άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Δεν επρόκειτο για αγωνιστικό ραντεβού ανάμεσα στον πάλαι ποτέ Αυτοκράτορα και το Αμβούργο για το EuroCup. Ήταν ένα καμπανάκι αφύπνισης για όλο τον λογαριασμό των Κίτρινων. Ο κόσμος θα βρίσκεται πάντα εκεί, μόνιμα θα στηρίζει μια ομάδα που τόσα πρόσφερε στο άθλημα. Και ο Σιάο καλείται να κάνει πράξη τις δεσμεύσεις του, να οδηγήσει στην επόμενη μέρα ένα σύνολο που παραμένει χρόνια και χρόνια σε χειμερία νάρκη.

