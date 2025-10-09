Νέο «τεστ» για την Εθνική Νέων απέναντι στην Ουγγαρία

Στη Βουδαπέστη απέναντι στην Ουγγαρία δίνει σήμερα (9/10 14:30) φιλικό παιχνίδι η Εθνική Νέων ενόψει των προκριματικών του ερχόμενου EURO U19.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, όπου σήμερα (9/10) στο γήπεδο UTE θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουγγαρίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βαγγέλης Μόρας έχει τη δυνατότητα τόσο στο σημερινό φιλικό όσο και σε αυτό της Κυριακής (12/10 16:00) κόντρα στον ίδιο αντίπαλο, να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει των προκριματικών του Νοεμβρίου.

Τα δύο τελευταία φιλικά, λίγο πριν τον προκριματικό όμιλο, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στην Τουρκία, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Λευκορωσία (12/11), το Λιχτενστάιν (15/11) και την οικοδέσποινα Τουρκία (18/11).

Αναλυτικά οι κλήσεις του κ. Μόρα:



Τερματοφύλακες: Θεόφιλος Κακαδιάρης, Ευστάθιος Μπελερής, Βασίλειος Καλτσάς.



Αμυντικοί: Δημήτρης Μπαταούλας, Γεώργιος Κοσίδης, Σταύρος Ψυρόπουλος, Βασίλειος Καρκάτσαλης, Αθανάσιος Χριστόπουλος, Μπέντρι Ντούνγκα, Παύλος Τσιότας.



Μέσοι: Ρόνι Ζέκα, Βασίλης Ελευθεριάδης, Χρήστος Φίλης, Ιωάννης Σαρρής, Κωνσταντίνος Χαρούπας, Αθανάσιος Παπανικόπουλος.



Επιθετικοί: Ματθαίος Τσίγκας, Δημήτριος Μπέρδος, Πέτρος Κολοκοτρώνης, Ιωάννης Μπώκος, Γεώργιος Σώκος, Ανέστης Μύθου, Ζώης Καραργύρης, Έρικ Χάμζα.