Ξεχωρίζει το Τσεχία - Κροατία στην πρώτη μέρα των προκριματικών

Με το Τσεχία - Κροατία να ξεχωρίζει ξεκινάνε τα προκριματικά του Οκτωβρίου και συνολικά 8 αγώνες σε 4 διαφορετικούς ομίλους.

Τα πράγματα σε αρκετούς ομίλους αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν με τέσσερις ομίλους να κάνουν «πρεμιέρα» όσον αφορά τον μήνα Οκτώβριο.

Οι Φινλανδοί υποδέχονται τους αδιάφορους Λιθουανούς (19:00) σε ένα παιχνίδι must-win για τους Σκανδιναβούς, για να εξαντλήσουν τις ελπίδες πρόκρισής τους κόντρα στην Πολωνία. Για τον ίδιο όμιλο η Ολλανδία αναμένεται να έχει εύκολο έργο στη Βαλέτα της Μάλτας (21:45), «σφραγίζοντας» την πρωτιά του ομίλου και την απευθείας πρόκριση.

Η Δανία αναμένεται να μην αντιμετωπίσει προβλήματα στην Ουγγαρία απέναντι στην τυπικά γηπεδούχο Λευκορωσία (21:45) για τον όμιλο της Εθνικής, η οποία δοκιμάζεται στη Γλασκώβη απέναντι στη Σκωτία (21:45) σε έναν ακόμα «τελικό».

Για τον 8ο όμιλο η Αυστρία θα φιλοξενήσει το αδύναμο Σαν Μαρίνο (21:45) κάνοντας ένα ακόμα «βήμα» πρόκρισης, ενώ στον ίδιο όμιλο οι Βόσνιοι είναι το φαβορί απέναντι στην Κύπρο (21:45) στη Λάρνακα.

Το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της βραδιάς θα διεξαχθεί στην Πράγα μεταξύ Τσεχίας και Κροατίας (21:45) σε ένα ματς «ξεκαθάρισμα» μεταξύ των δύο πρώτων θέσεων, καθώς Νησιά Φερόε και Μαυροβούνιο που κοντράρονται στο Τόρσαβν (21:45) δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

3ος όμιλος

Λευκορωσία-Δανία (21:45)

Σκωτία-Ελλάδα (21:45)

7ος όμιλος

Φινλανδία-Λιθουανία (19:00)

Μάλτα-Ολλανδία (21:45)

8ος όμιλος

Κύπρος-Βοσνία/Ερζεγοβίνη (21:45)

Αυστρία-Σαν Μαρίνο (21:45)

12ος όμιλος

Τσεχία-Κροατία (21:45)

Νησιά Φερόε-Μαυροβούνιο (21:45)