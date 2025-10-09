Ρεκόρ τα 28 γκολ σε πρωτάθλημα με 14 ομάδες

Θεαματική και παραγωγική είναι η εκκίνηση του πρωταθλήματος της Super League.

Στην 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League σημειώθηκαν 28 τέρματα και αυτή η επίδοση μεταφράζεται σε τέσσερα γκολ ανά αγώνα, με αποτέλεσμα να πλασαριστεί στην πρώτη τριάδα των επιδόσεων από το 2006-07 που η Super League άλλαξε σελίδα στο πρωτάθλημα, όπως καταγράφει η ιστοσελίδα της διοργανώτριας.

Η επίδοση των 32 γκολ σε μια αγωνιστική είναι το απόλυτο αριθμητικό ρεκόρ τερμάτων, αλλά ο μέσος όρος, όπως και στην 6η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος είναι στα τέσσερα γκολ ανά αγώνα.

Τις δύο προηγούμενες σεζόν υπήρχαν αγωνιστικές με 27 τέρματα, η 25η της σεζόν 2023-24 και η 23η της σεζόν 2024-25, αλλά πλέον το ρεκόρ που είχε δημιουργηθεί το 2023-24 και ισοφαρίστηκε το 2024-25, ανήκει στο παρελθόν και τα 28 γκολ είναι η καλύτερη επίδοση σε πρωτάθλημα με 14 ομάδες στα χρόνια της Super League.