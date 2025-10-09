Ψάχνει το διπλό στη Σκωτία η Εθνική για τη 2η θέση και για τον Μπάλντοκ

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει απόψε τη Σκωτία στο «Χάμπντεν Παρκ», για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τη νίκη ψάχνει η Εθνική ομάδα απόψε (21:45, Alpha) στο «Χάμπντεν Παρκ» απέναντι στη Σκωτία, για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η εντός έδρας ήττα από τη Δανία μπέρδεψε τα πράγματα για την Ελλάδα στον δρόμο για την πρόκριση και απέναντι στους Σκωτσέζους μοιάζει απαραίτητο το «τρίποντο» για να μη χαθεί και ο στόχος της δεύτερης θέσης.

Για το Nations League πριν κάποιους μήνες η Ελλάδα είχε νικήσει στο «Χάμπντεν Παρκ» με 3-0. Αυτή τη φορά το ματς αναμένεται αρκετά διαφορετικό όμως και σαφώς δυσκολότερο, καθώς η Σκωτία ζητά… εκδίκηση και έχει τον ίδιο στόχο με τη «γαλανόλευκη», την κατάληψη τουλάχιστον της 2ης θέσης στον όμιλο.

Οι διεθνείς μας όμως απόψε έχουν κι έναν ακόμη λόγο να πάρουν τη νίκη. Για να τιμήσουν τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ακριβώς πριν από έναν χρόνο, παραμονή τότε του σημαντικού αγώνα της Ελλάδας με την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ. Κανένας από την Εθνική δεν έχει ξεχάσει τον χαμογελαστό συμπαίκτη, και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να τιμήσουν τη μνήμη του από το να του αφιερώσουν τη νίκη.

Τα πλάνα ενδεκάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν είναι ξεκάθαρα, καθώς υπάρχουν ερωτηματικά για το αν θα παίξει ο Καρέτσας, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση και το πώς θα χωρέσουν στην ενδεκάδα Μπακασέτας, Κωνσταντέλιας.

Διαιτητής της συνάντησης έχει οριστεί ο Νορβηγός Έσπεν Έσκας.

Οι πιθανές συνθέσεις:

Σκωτία: Γκαν, Ράλστον, Σάουταρ, ΜακΚένα, Ρόμπερτσον, ΜακΓκιν, Γκίλμουρ, Φέργκιουσον, ΜακΤόμινεϊ, Ντόακ, Άνταμς.

Ελλάδα: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης.