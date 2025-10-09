Άντονι: «Μέχρι την τελευταία στιγμή δεν με σεβάστηκαν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, εξέφρασε για ακόμη μια φορά την δυσφορία του για τον τρόπο που τον χειρίστηκε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μετά από τρεις μήνες διαπραγματεύσεων η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέληξε το καλοκαίρι σε συμφωνία με την Μπέτις για την πώληση του Άντονι, έναντι 25 εκατ. ευρώ.

Έπειτα από μια επιτυχημένη περίοδο δανεισμού κατά το δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25 (9 γκολ και 5 ασίστ σε 26 αγώνες), ο ισπανικός σύλλογος πήρε τα δικαιώματα του 25χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού.

Οι συνομιλίες ήταν δύσκολες λόγω μιας διαφωνίας για την μείωση του μισθού του παίκτη, αλλά τελικά επιτεύχθηκε συμφωνία χωρίς οι “κόκκινοι διάβολοι” να χρειαστεί να αποζημιώσουν τον διεθνή άσο, για οφειλόμενους μισθούς τεσσάρων εκατ. ευρώ.

Ο Άντονι μίλησε στο ESPN της Βραζιλίας και επιτέθηκε στην πρώην ομάδα του: «Δεν με σεβάστηκαν στο Μάντσεστερ μέχρι και την τελευταία στιγμή, όταν η διοίκηση κατάφερε να μου στερήσει χρήματα που δικαιούμουν βάσει του συμβολαίου μου. Σίγουρα δεν ήμουν καλός στην Αγγλία, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί αυτή τη συμπεριφορά».